“الداخلية” و”النزاهة” تناقشان شبهات الفساد في عقود التسليح

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، ان وزير الداخلية قاسم الاعرجي ناقش مع هيئة النزاهة عقود التسليح السابقة بالوزارات التي تحوم حولها شبهات فساد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “وزير الداخلية قاسم الاعرجي التقى أمس الثلاثاء، رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاعرجي ناقش مع الياسري عقود التسليح السابقة للوزارات، وشبهات الفساد التي تحوم حولها”، مشيرا الى ان “الاعرجي توعد بتسليم اي شخص او مسؤول متورط بتلك الملفات”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في 27 تشرين الثاني الماضي، دور الحكومة في مكافحة الفساد الذي يتعدى الاجهزة الرقابية في الدولة، فيما اشار الى ان معركتنا معه اصعب من المعركة مع “الدواعش”.