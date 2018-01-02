العمل الدولية: أعداد العاطلين تخطى 200 مليون شخص

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أعلنت منظمة العمل الدولية وفق تقريرها السنوي، بأن عام 2017 كان الأسوء حسب بيانات المنظمة اذ سجلت تزايداً مضطردا لأعداد العاطلين عن العمل في العالم.

وجاء في تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان (العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017)، أن “اعداد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعة بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي”.

وحذرت المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة، وتأثيرها السلبي على الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70 % من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50 % في أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ولفتت المستشار الاقتصادي بالمعهد الدولي لدراسات العمل، مارفا كورلي كولوبالي، إلى أن توفير التدريب للموظفين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور بنسبة 14 %، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 % تقريبا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتماد على المتعاقدين لفترات قصيرة يأتي بنتائج عكسية.

وفي سياق متصل، كشفت المنظمة في تقرير آخر أن مظلة الحماية الاجتماعية لم تمتد لتشمل الغالبية العظمى من سكان العالم.

وتشير بيانات واردة في “التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019، الى ضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، إلى أن 45 % فقط من سكان العالم يتلقون فعليا إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما ما تزال نسبة 55% المتبقية (4 مليارات شخص) من دون حماية.

وتظهر الدراسة أيضًا أن 29 % فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل (وهي زيادة طفيفة عن نسبة 27 % في 2014-2015)، في حين أن 71 % من السكان، أو 5.2 مليار نسمة، غير مشمولين بالحماية الاجتماعية أو مشمولين جزئيًا.