“الرافدين” يعفي مقترضي المناطق الساخنة من الفوائد التأخيرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر مصرف الرافدين، أمس الثلاثاء، إعفاء الذين شملهم قرض 30 مليون دينار في المناطق الساخنة من الفوائد التأخيرية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمصرف وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “نظرا لمراعاة الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها فروع المصرف في المناطق الساخنة تقرر اعفاء المقترضين الممنوحين قرض اسكان المواطنين البالغ 30 مليون دينار من الفوائد التأخيرية عن الفترة التي توقفت خلالها الفروع في المناطق الساخنة عن مزاولة اعمالها”.

واضاف ” سيعاد احتساب الفوائد التأخيرية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في حالة تلكؤ المقترضين عن التسديد”.