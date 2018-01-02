الطيران المدني تحمّل الشركات مسؤولية تأخير الرحلات لعدم مراجعة التعليمات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت سلطة الطيران المدني، أمس الثلاثاء، خروج الأجهزة الملاحية لمطار بغداد الدولي عن الخدمة، فيما حمّلت شركات الطيران مسؤولية عدم مراجعة اعلان الطيارين الخاص بالمطارات المتوجهة لها.

وقال مصدر في سلطة الطيران المدني في تصريح صحفي، إن “سلطة الطيران المدني العراقي قد نشرت في ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 28/12/2017 اعلان الطيارين (نوتام NOTAM) بخصوص خروج الأجهزة الملاحية لمطار بغداد الدولي عن الخدمة بداعي الصيانة”.

وأضاف أن “شركات الطيران تتحمل كافة العواقب التي ترتبت بتأخير الرحلات او إلغائها بسبب عدم مراجعتها إعلانات الطيارين الخاصة بمطار بغداد الدولي قبل تنفيذ رحلاتها الى المطار”، موضحا ان “شركات الطيران وحدها هي التي تقرر تنفيذ الرحلات من عدمها في ظل هذه الظروف ولا تستطيع السلطة منع هذه الرحلات من الهبوط بعد استحصالها الموافقات الاصولية”.

وأكد أن “عدم مراجعة اعلان الطيارين الخاص بالمطارات المتوجهة لها الرحلات يعد خرقاً لمبدأ سلامة الطيران وتتحمل شركات الطيران نتائجه”.

وأشار الى ان “سلطة الطيران المدني العراقي تجدد دعوتها لكافة شركات الطيران المستخدمة للمطارات العراقية بالالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الدولية والعراقية من اجل الحفاظ على سلامة المسافرين وسلامة طائراتها”.

وكانت لجنة الخدمات النيابية قد كشفت في وقت سابق، عن إيقاف شركات الطيران العربية والأجنبية رحلاتها الى مطاري بغداد والبصرة الدوليين بسبب عطل أجهزة الهبوط الآلي في المطار، وطالبت مجلس الوزراء بالتحقيق في الأمر وعقد اجتماع طارئ لمعالجته بـ”السرعة القصوى”.