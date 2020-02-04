لوكاكو ينفرد برقم قياسي.. وإنتر يعادل سجله في 2007

دانييل يواصل رفع راية عائلة مالديني في ميلان

روما ـ وكالات:

قاد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، فريقه لتحقيق فوز صعب على أودينيزي، بنتيجة (2-0)، مساء الأحد، على ملعب الفريولي، في إطار لقاءات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.. وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفي اللقاء، بالدقيقتين 64 و71.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن لوكاكو أصبح أول لاعب في عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط، ينجح في تسجيل 11 هدفا في أول 11 مباراة له خارج أرضه بالدوري الإيطالي.

وأضافت أنه من ناحية أخرى، نجح إنتر في جمع 29 نقطة من أول 11 مباراة خارج أرضه هذا الموسم، ليعادل النيراتزوري رقمه القياسي في موسم (2006/2007).. وواصل إنتر مطاردته لنظيره يوفنتوس، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس (54).

من جانبه، واصل الشاب دانييل مالديني، رفع راية عائلته مع ميلان، عندما شارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، ليسير على خطى والده باولو وجده الراحل تشيزاري.

وشارك لاعب الوسط المهاجم البالغ عمره 18 عاما، مرتديا القميص رقم 98، في الوقت بدل الضائع من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع فيرونا.. ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مالديني قوله «كان حلما، لكن النتيجة جاءت مؤسفة. نأمل في حصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل».

وأضاف اللاعب الشاب «المشاركة كانت تمثل هدفا وضعته لنفسي، والآن أتمنى مواصلة هذا الأمر».وخاض باولو، المدير التقني الحالي لميلان، رقما قياسيا مع النادي في الدوري برصيد 647 مباراة وحصد لقب الدوري 7 مرات إضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات قبل اعتزاله في 2009.

أما القائد الراحل تشيزاري، فاز بلقب الدوري 4 مرات، وبكأس أوروبا خلال 12 موسما كلاعب قبل أن يتولى تدريب النادي في حقبتين.

وشارك كريستيان، شقيق دانييل الأكبر، مع ميلان على مستوى الشباب لكن المدافع البالغ عمره 23 عاما يلعب الآن في صفوف فريق برو سيستو المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

من جانب اخر، أكد تقرير صحفي إيطالي، أن سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان، يواجه الغياب لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع.

وذكرت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، أن هاندانوفيتش عانى من كسر في إصبع باليد اليسرى، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لقرابة الشهر بحد أقصى.

ونوهت أن اللاعب بذلك سيغيب عن مباريات كبيرة للنيراتزوري، أمام ميلان ولاتسيو وسامبدوريا بالدوري، كما لن يشارك بلقاء لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، ومباراة نابولي بالكأس.. وأضافت أن إنتر سيأمل في استعادة قائده قبل مواجهة يوفنتوس في الأول من شهر آذار المقبل.

وغاب هاندانوفيتش عن مباراة إنتر الأخيرة أمام أودينيزي، والتي أقيمت أمس الأحد بالجولة 22 من الدوري الإيطالي، حيث شارك دانيلي باديلي بدلاً منه.