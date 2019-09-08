ترامب يلغي لقاءً سرياً مع قادة طالبان قبل ساعات من انعقاده ووقف المفاوضات

اثر عملية دموية لتعزيز موقفها التفاوضي

متابعة ـ الصباح الجديد:

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع في وقت متأخر امس الاحد بإعلانه إلغاء قمة كانت مقررة سرا مع قادة حركة طالبان الأفغانية ووقف “مفاوضات السلام” الجارية معهم منذ عام في وقت بدت على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 18 عاما.

وفي رد فعلها على إعلان ترامب، أشادت الحكومة الأفغانية بـ”جهود” واشنطن مذكرة بموقفها المنتقد للمفاوضات التي أجراها الجانب الأميركي مع طالبان وسط تجاهل لكابول.

وكشف ترامب أنه كان من المفترض أن يلتقي “قادة طالبان الرئيسيين وبشكل منفصل رئيس أفغانستان (أشرف غني) بشكل سرّي امس الأحد في كامب ديفيد”.

وكان هذا اللقاء غير المسبوق سيعقد قبل أيام من الذكرى الثامنة عشرة لاعتداءات 11 أيلول 2001 التي أدت إلى الغزو الأميركي لأفغانستان بهدف إسقاط نظام طالبان الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة.

ويعد مجرد طرح إمكانية عقد مثل هذا اللقاء وجها لوجه تأكيدا لـ”دبلوماسية القمة” التي ينتهجها ترامب.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “كانوا في طريقهم الى الولايات المتحدة هذا المساء” لكن “ألغيتُ الاجتماع على الفور وألغيت مفاوضات السلام”.

وأوضح مبررا قراره أن طالبان “اعترفوا للأسف باعتداء في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخر، سعيا منهم لتكثيف الضغط”.

وكان الاعتداء الذي وقع الخميس ثاني عملية خلال أيام في العاصمة الأفغانية يتبناها المتمردون رغم “الاتفاق المبدئي” الذي أعلن المفاوض الأميركي زلماي خليل زاد التوصل إليه معهم خلال مفاوضات الدوحة.

وكانت المحادثات على وشك التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء سحب القوات الأميركية البالغ عديدها 13 إلى 14 ألف عسكري تدريجيا من أفغانستان، لقاء تبرؤ طالبان من تنظيم القاعدة وتعهدهم بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وعدم تحويل أفغانستان إلى ملاذ آمن للجهاديين، إضافة إلى دخولهم في مفاوضات سلام مباشرة مع سلطات كابول، وهو ما كان المتمردون يرفضونه حتى الآن.

لكن الرئيس الأفغاني المعترف به دوليًا انتقد علنًا الاتفاق الذي توصل إليه الجانب الأميركي مع طالبان، التي رفضت التفاوض مع حكومته.

وفي رد فعل كابول على إعلان ترامب، أفاد بيان صدر عن مكتب غني أن “الحكومة الأفغانية، في ما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم”.



وأضاف «لطالما شدّدنا على أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا إذا توقفت طالبان عن قتل الأفغان ووافقت على وقف إطلاق النار وعقد محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية».

وفي إطار إعلانه إلغاء المفاوضات، قال ترامب في تغريدة «أي نوع من الناس يقتلون هذا العدد من الأشخاص من أجل تعزيز موقعهم التفاوضي؟ لم يحققوا ذلك، بل جعلوا الأمور أسوأ».

وختم «إن لم يكن باستطاعتهم قبول وقف إطلاق نار خلال مفاوضات السلام هذه البالغة الأهمية، وهم في المقابل قادرون على قتل 12 شخصا بريئا، فهم على الأرجح لا يملكون الوسائل للتفاوض على اتفاق مجد» متسائلا «على مدى كم من العقود يريدون الاستمرار في القتال؟»

من جهتها، اعتبرت مديرة قسم آسيا في «مجموعة الأزمات الدولية» لوريل ميلر المسؤولة سابقا عن شؤون أفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية الأميركية بين 2013 و2017، أن خطة عقد لقاء مع قادة طالبان سرا «مفاجأة كبرى» قائلة لوكالة فرانس برس «لماذا يتم إلغاؤه بسبب هجوم دام الخميس في كابول في حين ضاعف طالبان الاعتداءات مؤخرا؟ هذا غير واضح».

ولم تظهر طالبان أي مؤشرات إلى أنها على استعداد لوقف العنف، فأعلنت مسؤوليتها عن تفجير كابول الخميس حيث قال المتحدث باسم الحركة إن الانتحاري قتل عدداً من «الغزاة الأجانب».

وقال المحلل أحمد سعيدي «بما أن طالبان كانوا يستعرضون قوتهم على الأرض، أظهر الأميركيون بأن كلمة الفصل لهم في الشق السياسي».

وكان ترامب الذي وعد بـ»وضع حد للحروب التي لا تنتهي»، أعطى الضوء الأخضر قبل عام لعقد هذه المفاوضات المباشرة غير المسبوقة مع طالبان.

وأعلن ترامب بشكل واضح أنه يريد سحب الجنود قبل خوضه انتخابات 2020، معتبرا أن هذا النزاع كبد الولايات المتحدة كلفة طائلة بالأرواح والأموال.

وهذا ما أثار مخاوف لدى قسم من المراقبين ومن الطبقة السياسية الأميركية من أن يوقع الرئيس «اتفاقًا سيئا» سعيا منه لتسريع الأمور قبل خوض حملته الانتخابية، وذلك رغم الإجماع العام على ضرورة وضع حد للنزاع.

وحذر عدد من السفراء الأميركيين السابقين في أفغانستان في رسالة مفتوحة الثلاثاء من انسحاب عسكري تام قبل إحلال السلام فعليا في البلاد.

وسبق أن الغى ترامب محادثات هامة من قبل، حين عدل في شباط عن إبرام اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون معتبرا أن الشروط غير متوافـرة بعد.