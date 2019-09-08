شركة كورية تحقق انتاج 500 ألف برميل يوميا من حقل الزبير النفطي

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت المؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) أن شركة كوغاز العراق B.V التابعة لها، تنتج 500 ألف برميل يوميا من حقل الزبير النفطي.

وتبلغ القيمة السوقية للـ 500 ألف برميل اليومية 34.8 مليار وون (29 مليون دولار)، وبذلك تحقق كوغاز هدفها من المرحلة الأولى لإنتاج حقل الزبير، ويتمثل الهدف في المرحلة الثانية في إنتاج 700 ألف برميل يوميا.

وشاركت كوغاز في مشروع الزبير منذ عام 2010، وفي السنة الأولى أنتجت 180 ألف برميل يوميا، ووصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 430 ألف برميل في عام 2017.

وبلغـت عوائـد الاستثمـار فـي الشركـة العراقيـة 3.07 مليار دولار مقابل 2.94 مليـار دولار من قيمـة الاستثمـار الأصلية اعتبـارا من يونيـو الماضـي، لتصـل نسبـة العائـد على الاستثمار إلى 104.4%.

ومن ضمن إجمالي الاستثمار، ضخت كوغاز 378 مليون دولار في الشركة العراقية التابعة لها، ووصلـت نسبة العائد على الاستثمـار المعنـي 87.3%، أي ما يعـادل 330 مليـون دولار.

ومن المتوقع أن تحقق كوغاز عائدات مستمرة من خلال المشروع ابتداء من العام المقبل وحتى عام 2035 حينما تنتهي فترة شراكتها به.