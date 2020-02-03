اذربيجان تحضر 7 ملاكمين لنزالات آسيا في الأردن

الحلو يتحدث عن اعداد الفن النبيل لأولمبياد طوكيو

بغداد ـ فلاح الناصر:

يبدأ منتخبنا الوطني لفئة المتقدمين بالملاكمة يوم الجمعة المقبل معسكرا تدريبيا في اذربيجان في اطار رحلة الاعداد للاستحقاقات المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وبحسب المدرب طارق الحلو، فان المنتخب الوطني يؤدي تدريباته المنتظمة في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضيةب الملاكمة في المدينة الشبابية باشراف المتحد ومحمد غالب وزكي عبد علون وسامي عزيز، ومشرف المنتخب الوطني، جاسم مشالي، بانتظام 7 ملاكمين استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا المقررة ان تقام في الاردن ابتداء من يوم 3 آذار المقبل.

وقال ان الثلاثة اشهر الماضية شهدت تقدما في رحلة اعداد الملاكمين لنزالات بطولة آسيا، وكان المفترض ان يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا، بيد ان تغيير موعد بطولة آسيا ونقلها من الصين إلى الأردن، اسهم في ارباك جدول التحضير، لكن هذا لن يقف حائلاً بينا منتخبنا وبين امكان تفوقه في البطولة الاسيوية المقبلة.

ودعا المسؤولين إلى دعم تحضيرات الألعاب الرياضية التي تستعد لبطولات تأهيلية إلى الأولمبياد بما فيها منتخب الملاكمة من أجل اللحاق بالاخرين وضمان التتويج بأوسمة متقدمة تؤهل ابطال العراق إلى المحفل الأولمبي المقبل.

وكشف الحلو قائمة اسماء الملاكمين وهم « مرتضى رعد لوزن 52 كغم وجعفر عبد الرضا لوزن 57 كغم وحيدر عبد الرضا لوزن 63 كغم وكرار سهم لوزن 69 كغم ومرتضى تحسين لوزن 75 كغم وخليل إبراهيم لوزن 81 كغم وسعدي طارق لوزن 91 كغم».

وتابع ان البطولة الاسيوية المؤهلة إلى الاولمبياد كان مقررا لها ان تبدأ أول أمس في مدينة ووهان الصينية، بيد ان الاتحاد الدولي قرر تغيير مكان اقامتها بسبب تفشي فايروس «كورونا»، ليختار الاردن بديلا للصين لتضييف النزالات.

واشار إلى ان معسكر اذربيجان الذي يستمر 21 يوماً، سيشهد اقامة لقاءات ودية لملاكمي العراق امام ملاكمي منتخبي كوبا وصربيا اللذين يعسكران في المدة ذاتها هناك ايضا تحضيرا لاولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى ان وفرة اللقاءات الودية ونوعيتها سيما امام ملاكمي كوبا وصربيا، يسهم في الارتقاء بالجانب الفني والبدني لملاكمينا الذين يتطلعون بثقة إلى المشاركة في نزالات القارة بحثا عن الحصول على بطاقات تؤهلهم إلى أولمبياد طوكيو المقبل، موضحا ان الملاك التدريبي يثق بقدرات الملاكمين على تسجيل اعلى درجات النجاح، في حين يؤكد ان الملاكم كرار سهم من الممكن ان يكون له موقعا في الأولمبياد المقبل نظرا لما قدمه من مؤهلات فنية عالية في البطولات التي اشترك فيها بتمثيل رياضة الفن النبيل العراقية واعتلى منصات التتويج بجدارة.

واكد ان بطولة آسيا في الاردن التي ستنطلق للمدة من 3 ولغاية 11 من شهر آذار المقبل، ستكون نقطة انطلاقة واثقة للاعبي العراق الابطال من أجل اثبات جدارتهم في النزالات وضمان مقاعد في دورة الالعاب الأولمبية بنسختها الـ 32 المقررة ان تقام في اليابان للمدة من 24 تموز ولغاية 9 آب المقبلين.

وذكر ان المنتخب العراقي بالملاكمة سينتظم في معسكرا تدريبيا في التشيك يقام بعد بطولة آسيا، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم التي تضيفها فرنسا شهر نيسان المقبل، حيث ستكون نزالات العالم اختبارا مهما لملاكمينا، سيما ان بطولة العالم ستشهد مشاركة ابطال رياضة الملاكمة من شتى القارات.

وبين الحلو، ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستقيم معسكرا تدريبيا موحدا للابطال الذين سيبلغون أولمبياد طوكيو 2020، وباذن الله سيكون معسكر المتأهيلين في رياضة الملاكمة في كوبا أو روسيا لما تحفل به هاتين الدولتين من تقدم هائل في رياضة الملاكمة.