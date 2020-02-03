  • الإثنين , 3 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

آخر الأخبار
التعليقات على الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مغلقة
80 views

بغداد – الصباح الجديد

تلقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات.

وجاء في بيان مكتب رئيس الجمهورية: “رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقدّم رئيس الجمهورية، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا”.

وأضاف البيان: “وتم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وكلف الرئيس العراقي، يوم السبت الماضي، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية، يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة