رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية البلجيكي

بغداد – الصباح الجديد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن القضايا المشتركة وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان صالح “استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن”.

وأضافت، ان “صالح أكد على حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم وفقاً لمصالحه الوطنية العليا والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مشيراً إلى أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية.