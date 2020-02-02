  • الإثنين , 3 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فايروس كورونا يهدد صادرات الهواتف الذكية الصينية

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية Huawei وXiaomi وVivo وRealme وZTE وLenovo، وشركة Apple الأمريكية عن تعليقها لأسبوعين عمليات تصدير أجهزتها إلى روسيا.
وذكرت صحيفة «كوميرسانت»، أن هذه الشركات أرسلت رسائل إلى الجانب الروسي بررت فيها هذه الخطوة، بأن المؤسسات التي تنتج هذه الهواتف في الصين، مددت إجازات العاملين فيها بسبب فيروس كورونا، حتى 10 فبراير المقبل، دون أن تستبعد احتمال تمديد هذه الإجازات لاحقا.وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن شركة «آبل» بدأت أيضا بتأجيل مواعيد تسليم منتجاتها من مصنعها في الصين أيضا.
من جانبه، أشار مصدر في المكتب الصحفي لشركة Vivo، إلى أنه بسبب تمديد إجازات العاملين في مصانع الشركات المذكورة، ستتأجل عمليات تسليم المنتجات لشركات البيع لمدة أسبوعين على الأقل.
وأكد المصدر، أن الزبائن لن يشعروا بهذا التأجيل، لأن الأجهزة متوفرة في المخازن.
وتبين من استطلاع أجرته الصحيفة وشمل شركات بيع الهواتف الذكية في روسيا، أن أجهزة الهواتف الذكية متوفرة بشكل كاف لدى هذه الشركات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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