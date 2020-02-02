فايروس كورونا يهدد صادرات الهواتف الذكية الصينية

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية Huawei وXiaomi وVivo وRealme وZTE وLenovo، وشركة Apple الأمريكية عن تعليقها لأسبوعين عمليات تصدير أجهزتها إلى روسيا.

وذكرت صحيفة «كوميرسانت»، أن هذه الشركات أرسلت رسائل إلى الجانب الروسي بررت فيها هذه الخطوة، بأن المؤسسات التي تنتج هذه الهواتف في الصين، مددت إجازات العاملين فيها بسبب فيروس كورونا، حتى 10 فبراير المقبل، دون أن تستبعد احتمال تمديد هذه الإجازات لاحقا.وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن شركة «آبل» بدأت أيضا بتأجيل مواعيد تسليم منتجاتها من مصنعها في الصين أيضا.

من جانبه، أشار مصدر في المكتب الصحفي لشركة Vivo، إلى أنه بسبب تمديد إجازات العاملين في مصانع الشركات المذكورة، ستتأجل عمليات تسليم المنتجات لشركات البيع لمدة أسبوعين على الأقل.

وأكد المصدر، أن الزبائن لن يشعروا بهذا التأجيل، لأن الأجهزة متوفرة في المخازن.

وتبين من استطلاع أجرته الصحيفة وشمل شركات بيع الهواتف الذكية في روسيا، أن أجهزة الهواتف الذكية متوفرة بشكل كاف لدى هذه الشركات.