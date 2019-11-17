وزير الاعمار بنكَين ريكاني يبحث سبل النهوض بعمل اقسام التصاميم في الوزارة

انهاء التصاميم الاساسية لمدينة علي الوردي السكنية الجديدة في بغداد

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني اجتماعا موسعاً لبحث تطوير اقسام التصاميم في الوزارة ومديريات ( التخطيط العمراني ، الماء ، المجاري ، الطرق والجسور) بحضور المديرين العامين ورؤساء اقسام التصاميم وموظفيهم.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتهيئة المتطلبات المطلوبة لعمل اقسام التصاميم من ملاكات وادوات ومستلزمات واقامة دورات تطويرية لهم والتأكيد على العمل على وفق احدث التقنيات المستعملة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح دراسات عليا خاصة بالتصاميم والتعاقد مع استشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالية في مجال التصاميم لغرض الاستفادة منهم في تطويرعملهم.

واكد الوزير على اهمية تقديم موقف بالتصاميم التي تم التعاقد عليها واعداد ارشيف وجرد شامل بالتصاميم المنجزة من حيث توفر الاوليات والمخططات الخاصة بها من قبل دوائر( الماء، المجاري، الطرق والجسور) وبين الوزير انه تم التوجيه بتهيئة قاعدة معلومات لمشاريع (الماء،المجاري، الطرق والجسور) ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده مطلع شهر كانون الاول المقبل واستحداث مشروع دراسة اعداد مخططات تنفيذية للشبكات المنفذة للماء والمجاري للحصول على المعلومات الدقيقة وتاريخ تنفيذها.

على صعيد متصل اعلنت وزارة الاعمار انجاز التصاميم الاساسية لمدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة الواقعة في قضاء النهروان التابع لمحافظة بغداد ضمن البرنامج الحكومي لتوفير اراض سكنية مخدومة بمساحات متنوعة الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في عموم المحافظات.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الوزير بنكَين ريكاني قرر تسمية المدينة بأسم عالم الاجتماع العراقي الراحل( د.علي الوردي) على المدينة السكنية الجديدة اكراماً لأعلامنا ورموزنا العلمية الوطنية والتي سيتم تنفيذها على مساحة 28 الف دونم وستوفر ما يقرب من 100 الف وحدة سكنية (عمودي وأفقي) ، فضلا عن المرافق السكنية العامة الملحقة بالمشروع (المدارس، الاسواق، فضاءات مفتوحة وملاعب، نوادي ترفيهية، محطة وقود، ابنية ادارية وغيرها) .

وأوضح المركز الاعلامي انه تم تصنيف المدينة على أربع فئات، شملت الفئة الاولى ذوي الدخل الواطئ بمساحة 200م2وتشكل 35% من الوحدات السكنية والفئة الثانية شملت ذوي الدخل المتوسط بمساحة 300م2 وتشكل 54% من الوحدات السكنية اما الفئة الثالثة فهي لذوي الدخل العالي بمساحة 400-600م2 بنسبة 2% و4% من الوحدات السكنية فيما شملت الفئة الرابعة السكن العمودي متوسط الارتفاع بنسبة 5% من الوحدات السكنية.

على صعيد متصل تواصل وزارة الاعمار باشراف دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تنفيذ مشروع صيانة وتاهيل طريق (المملحة ـ معامل الاسمنت) في محافظة المثنى بكلفة تجاوزت 5 مليارات دينار.

واكد المركز الإعلامي في الوزارة ان طول الطريق يبلغ 12,5 كيلو مترا وبعرض 8 امتار ، مشيراً الى ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع بلغت 85% ، حيث يشمل العمل قشط المناطق المتضررة للطريق واعادة إكسائه بطبقة الاسفلت الرابطة والسطحية مع اعادة تأهيل الاكتاف.

الى ذلك تواصل الوزارة اعمال مشروع إعادة إعمار جسر الموصل الثالث في محافظة نينوى عن طريق شركة أشور العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان طول الجسر الكلي يبلغ 660 مترا وبعرض 20 مترا ، فيما تبلغ مدة تنفيذه 540 يوماً وبكلفة بلغت نحو 16 مليار دينار حيث يتواصل العمل حالياً في صب مماشي الجسر، مؤكدا ان العمل في المشروع يسير بوتائر متصاعدة لإنجازه ضمن المدة الزمنية المحددة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة.