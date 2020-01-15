  • الأربعاء , 15 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • المالية النيابية: عبد المهدي يتهرب من ارسال الموازنة الى البرلمان لتوريط الحكومة المقبلة

المالية النيابية: عبد المهدي يتهرب من ارسال الموازنة الى البرلمان لتوريط الحكومة المقبلة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة تمتلك الحق في ارسال موازنة 2020 الى البرلمان الا انها تمتنع بسبب العجز الكبير فيها، مبينة ان العجز وصل الى 48 ترليون دينار.
وقالت التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” مصطلح تصريف الأعمال لا وجود له في الدستور وما أقدمت عليه الحكومة بعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للتهرب من مسؤولية العجز المالي الكبير “.
وأضافت ان ” العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون 2020 حيث وصل الى نحو 48 ترليون دينار عراقي وهو مبلغ غير مسبوق“.
وأوضحت التميمي ان ” الحكومة المستقيلة تحاول تحميل أعباء العجز المالي في موازنة ٢٠٢٠ على رئيس الوزراء الجديد لتخرج من المسؤولية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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