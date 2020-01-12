وزير التجارة : اللجنة تدارست انجاح الموسم التسويقي للشلب ووضع آليات رقابية للحد من المخالفات

دعا الى تهيئة المستلزمات وتوفير الاجواء الملائمة للفلاحين والمزارعين

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اجتماعا للجنة العليا لتسويق محصول الشلب ، فيما أصدر عدة توجيهات أهمها وضع آليات الرقابة والفحص على المراكز التسويقية والمخازن للحد من المخالفات التي تحصل.

وأكد الوزير على “ضرورة إنجاح الموسم التسويقي من خلال تهيئة المستلزمات وتوفير الاجواء الملائمة للفلاحين والمزارعين لتسليم المحصول وتوفير الطاقات الخزنية لاستيعاب الكميات المسوقة”.

وقال الوزير إن “الموسم التسويقي لمحصول الشلب حقق نجاحات كبيرة سواء من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي تفوق السنوات السابقة”، لافتا إلى “حالة التعاون لشتى القطاعات والجهات لتسهيل الاجراءات واخترال عمليات الروتين التي كانت تجري في السنوات السابقة”.

وأضاف أن “اللجنة التسويقية العليا تدارست سبل انجاح الموسم التسويقي واستكمال إجراءات تسلم الاكياس من وزارة الصناعة بهدف توزيعها للفلاحين بشكل سريع تفاديا للظروف الجوية المحتملة” ، مشيرا إلى “تشكيل لجنة للنظر في المخصصات التسويقية وتحديد المشمولين فيها في ضوء الخدمات التي تقدم للحملة التسويقية من خلال آليات تتابعها وتدقق فيها دائرة الرقابة التجارية والمالية في ديوان الوزارة”.

وحث الوزير، الجهات ذات العلاقة بالحملة التسويقية واجهزة الرقابة التجارية على “وضع آليات الرقابة والفحص على المراكز التسويقية والمخازن للحد من المخالفات التي تحصل، فضلا عن وضع آليات لطريقة الخزن وتجهيز المجارش الاهلية والحكومية بهدف توفير طاقات خزنية في المخازن التي تستقبل المحصول من الفلاحين”.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن مشاركة دائرة التخطيط والمتابعة بالاجتماع التنسيقي المنعقد بين مكتب برنامج الاغذية العالمي و وزارات الخارجية والداخلية والتجارة .

واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط خلال حضورها الاجتماع المذكور بانه تم عقد الاجتماع برئاسة معاون رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية الدكتور علي هلال في بغداد وبحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة العراقية. ولفتت المدير العام جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع اتمتة منظومة البطاقة التموينية في العراق فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بانجاح هذا المشروع لما يوفره من قاعدة بيانات مهمة ومحدثة والية ربط معلومات دوائر الاحوال المدنية مع وزارة التجارة لمقاطعة المعلومات المتوافرة لدى الجهتين للوصول الى افضل النتائج كما بحث المجتمعون دور برنامج الاغذية العالمي في رعاية هذا المشروع وتذليل العقبات عبر التنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة بهذا الشأن .

واشارت المدير العام الى ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على عقد اجتماع فني لوضع الخطوط الاساسية للمشروع ودراسة الاحتياجات ومتطلبات انجازه بالشكل الامثل.

كما اعلنت وزارة التجارة عن عقد الشركة العامة لتجارة الحبوب اجتماعا تحضيريا فنيا لدراسة تهيئة المواقع الخزينة للموسم الحالي ٢٠٢٠ والأسس التي تعزز الأمن الغذائي .

وقال مدير عام الشركة المهندس حسنين مهدي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور معاون مدير عام الشركة للشؤون الاستيراد والتسويق ومقرر لجنة تهيئة السايلوات في دائرة الرقابة التجارية و المالية في الوزارة ، مضيفا ان الاجتماع ناقش اهم المواضيع التي تتعلق بالطاقات الخزنية الصالحة الخزن التي تمتلكها الشركة إلى جانب الطاقات الخزينة التي ممكن أن تؤمن قبل موعد بدء موسم الحصاد و التسويق منتصف شهر نيسان .

من جانبهم استعرض مديرو أقسام التسويق والهندسي والمخازن اهم التدابير المطلوبة التي تعزز النجاح من خلال الاستعانة بالمخازن التابعة لشركات وزارة التجارة في المحافظات كافة .

هذا ووجه مدير عام الشركة الأقسام المعنية بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع الخزن والأسس التي تعزز الأمن الغذائي للبلد من خلال الاعتماد الذاتي.