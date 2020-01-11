واشنطن وبكين: اتفاق التجارة في طريقه للتوقيع منتصف كانون الثاني

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس إن اتفاق المرحلة 1 التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري توقيعه في 15 كانون الثاني.

وأضاف كودلو في مقابلة إن ترجمة نص الاتفاق ”جرت بشكل جميل.. إنها شبه مكتملة“، مبيناً أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الخميس.

من جانبها، قالت وزارة التجارة إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق ”المرحلة واحد“ في واشنطن الأسبوع الجاري.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن ليو سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني.

وأبلغ قاو الصحافيين في مؤتمر صحافي دوري، أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 31 كانون الأول إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين سيُوقع في 15 كانون الثاني في البيت الأبيض.

كما قال ترامب إنه سيوقع الاتفاق مع ”ممثلين على مستوى رفيع للصين“، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة بينما سيعالج بعض النزاعات بشـأن حقـوق الملكـية الفكريـة.