في اجتماع ضم أمانة الوزراء..البنك الدولي يتعهد بدعم قطّاع الإسكان

بغداد – الصباح الجديد:

ناقش الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق مع البنك الدولي، سبل النهوض بقطاع الإسكان.

وذكرت الامانة العامة في بيان” تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ، ان العلاق ترأس اجتماعا حضره المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق يارا سالم، لمواصلة مناقشة الفقرات التي تم تداولها في الاجتماعات السابقة ، بشأن مسألة تمويل قطاع الإسكان بشكل عام في جميع محافظات العراق، وإعادة تأهيل المناطق السكنية في المناطق المحررة بشكل خاص.

وشدد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات العراقية المختصة والبنك الدولي لدعم قطاع الاسكان، وتوسيع عدد المناطق المشمولة بتأهيل المناطق السكنية لتشمل المناطق الريفية والحضرية في جميع المحافظات العراقية، لافتاً الى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار البدء بالمناطق الأكثر تضرراً بالأعمال الإرهابية.

من جانبه أكد كومار أن البنك الدولي سيدعم هذا القطاع فنياً ومالياً من خلال خبرائه، ومن خلال التنسيق العالي مع المؤسسات العراقية، وأن أعضاء البنك الدولي متحفزين للاستجابة الفورية لأي مطلب عراقي بهذا الصدد.