في شركة نفط البصرة توقيع عقد للخدمات المدنية العامة في حقل مجنون

البصرة _ سعدي السند :

وقّعت شركة نفط البصرة عقداً للخدمات المدنية مع شركة البلال للتعاقدات العامة لمدة عامين .

وقال منير محسن راشد مدير قسم العقود في هيئة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي لقد وقع العقد المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس باسم عبد الكريم ويتلخص العقد بتقديم خدمات الأعمال المدنية المتمثلة بأعمال البناء والبنى التحتية من شوارع وطرق على أساس الطلب عند الحاجة لموقع العمل في حقل مجنون النفطي إضافة إلى الأعمال التكميلية لمشاريع عدة كانت على زمن المشغل السابق للحقل (شركة شل) .

من جانبه بيّن ماجد محمد علي حسين مسؤول شعبة الإنشاء والتشييد ان هناك عدة مشاريع بحاجة إلى أعمال تكميلية تم تسلمها من شركة شل المشغل السابق للحقل ، منها أعمال تكميلية لقواعد بعض الآبار وأعمال مساعدة لمشروع ماء النهر مع طرق خدمة لبعض أنابيب الجريان وغيرها من الأعمال .

تدشين أنبوب نقل النفط الخام من حقل الفيحاء إلى مستودع زبير 1 النفطي

ودشنت شركتا نفط البصرة وكويت إنيرجي المشغل الرئيس لحقل الفيحاء النفطي أنبوب نقل النفط الخام من حقل الفيحاء إلى مستودع زبير/1 من خلال أنبوب حقل مجنون حيث يمتد هذا الأنبوب الذي نفذته الشركة CPP الصينية من حقل الفيحاء باتجاه حقل مجنون بطول 40 كم ليرتبط مع أنبوب مجنون – زبير/1.

وقال المهندس أسعد عبود المطوري مدير قسم الرقع الاستكشافية في هذا اليوم انتهت معاناة أربع سنوات تم خلالها نقل النفط عبر صهاريج من حقل الفيحاء إلى محطة التفريغ في حقل بن عمر، واليوم أنجزنا هذا الأنبوب بطول 40 كم وبقطر 16 إنجا ، وتم نصب مضختين للضغط العالي ومحطة لتجميع النفط و6 مضخات للضغط الواطئ لنقل النفط من مواقع الآبار إلى محطة التجميع إضافة إلى منظومة أنابيب الجريان بمعدل طول 43 كم وبقطر 8 إنجات.

وبين المطوري ان الحقل ينتج حالياً 23 ألف برميل/ يوم ليصل إلى 30 ألف برميل، فيما سيبلغ إنتاج الذروة 100 ألف برميل / يوم بعد اكتمال جميع المنشآت السطحية نهاية عام 2022 .

هذا ومن المتوقع إنتاج 130 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي خلال نهاية عام 2023 وهو ما يعني 90 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف إضافة إلى الغاز السائل والمكثفات.

وأضاف مدير قسم الرقع الاستكشافية قائلا سيتم بناء منشآت متكاملة لمعالجة الغاز إضافة إلى محطة كهرباء بطاقة 100 ميكا واط يتم إنشاؤها على مراحل، ومحطات حقن الماء وجميع المنشآت المطلوبة أسوة بالحقول النفطية الأخرى.

وبين أن المحطة المركزية لعزل الغاز سيتم إنهاء العمل في مرحلتها الأولى نهاية 2022 لتصل بالإنتاج إلى 100 ألف برميل في اليوم أما المرحلة الثانية فتكتمل نهاية 2024 للوصول بالطاقة الإنتاجية لحقل الفيحاء إلى 250 ألف برميل يومياً.

وفد جامعة النفط والغاز يزور شركة نفط البصرة

واستقبل المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس باسم عبدالكريم وفد جامعة النفط والغاز متمثلاً برئيس الجامعة د. محمد هليل الكعبي وعدد من عمداء كليات الجامعة في البصرة في مقر الشركة بموقع باب الزبير. وعن هذا الاجتماع قال مدير هيئة التخطيط ماضي عبدالرزاق ان الغاية من هذا اللقاء هو تفعيل عدة نقاط أساسية تم توقيعها سابقاً في عام 2017 ، ومن هذه النقاط دعم وإسناد جامعة النفط والغاز من قبل شركة نفط البصرة بتعزيز بعض ملاكاتنا من حملة الشهادات العليا لإلقاء محاضرات على طلبة جامعة النفط والغاز وكذلك تدريب الطلبة في شركة نفط البصرة (التدريب الصيفي) للمرحلتين الثالثة والرابعة بشكل دوري للاستفادة من ورش ومختبرات الشركة . واضاف انه من ضمن الاتفاق أيضاً عقد فرق بحثية مشتركة لغرض حل الاختناقات الموجودة في الجانبين لنتوصل إلى التكامل ما بين الخبرة الأكاديمية والعملية وتفعيل حركة البحث العلمي وذلك بزج بعض منتسبي الشركة للحصول على شهادات عليا ضمن اختصاصات هندسة النفط والغاز، ومن المواضيع الأساسية التي نوقشت إلتزام شركتنا بإسناد مراكز البحث والمختبرات في الجامعة بتوفير بعض الأجهزة المختبرية من خلال البند 26 مع جولات التراخيص وقد قطعنا شوطاً فيه .

واشار الى ان شركة نفط البصرة قدمت للجامعة دعماً من خلال توفير مختبرات متخصصة في الدراسات المكمنية وبرامجيات متخصصة وكذلك الدعم اللوجستي، واتفقنا على إسناد الجامعة لمنتسبينا من حملة الشهادات العليا لغرض حصولهم على ألقاب علمية موازية للألقاب المستعملة في الجامعة فتدرجنا الوظيفي الحالي يختلف عنه في الجامعة، وستكون لنا لقاءات مشتركة مع الجامعة لتحديد أهم النقاط لمناقشتها وتفعيلها في الفترة اللاحقة.

وحضر الاجتماع معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات أحمد فاضل ادهيم ومدير هيئة التخطيط والمتابعة ماضي عبدالرزاق.