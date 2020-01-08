وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو يزور بغداد يوم غد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020 ،(عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو الى بغداد يوم غد الخميس.

للوزارة، في بيان تلقته ” الصباح الجديد “أن “المكتب يُ هديكم أطيب التحايا،

وذكر المكتب الإعلاميّ ويدعوكم ُ للحُضور ً غدا الخميس ُ الم ِوافق 9/كانون الثاني /2020 الساعة 30:10 ً صباحا إلى ِّ مقر الوزارة، لتغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره التركي مولود جاوويش أوغلو”.

ودعا المكتب الى “إرسال أسماء ُ الحضور من ُ الم ّصورين فقط على رقم التنسيق الإعلامي، لإصدار تخويل الدخول إلى الوزارة”.