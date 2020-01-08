شركة نفط صينية تجلي موظفيها من حقل القرنة في البصرة بعد الضربة الايرانية

بغداد – الصباح الجديد

كشف مصدر في شركة النفط الوطنية الصينية “سي. ان. بي. سي”، اليوم الأربعاء، أن الشركة سحبت 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي في محافظة البصرة مع تصاعد التوترات في البلاد مؤخرا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر قوله “سحبت (سي. ان. بي. سي) موظفيها من حقل غرب القرنة في الخامس من كانون الثاني، بعد قرار من شركة (إكسون موبيل) الامريكية باعتبارها المشغل، وذلك عقب قتل الولايات المتحدة سليماني مباشرة”.

وأطلقت إيران صواريخ على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في الساعات الأولى من اليوم ردا على اغتيال سليماني، مما يؤجج المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن “(سي. ان. بي. سي) أبقت على موظفيها البالغ عددهم نحو 60 فردا في حقل الرميلة، وهو حقل نفطي آخر تعمل فيه مع شركة (بي. بي) البريطانية التي تتولى تشغيله”.

وللشركة الصينية نحو 100 موظف في الحلفاية، وهو حقل نفط رئيسي ثالث في محافظة ميسان تتولى “سي. ان. بي. سي” تشغيله.وأضاف المصدر “الأطقم في الرميلة والحلفاية تطلع المقر الرئيسي بتطورات الوضع الأمني يوميا. لا توجد خطط إجلاء حتى الآن”.