تأجج التوترات في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط بنسبة 2 %

70.74 دولار لبرميل خام برنت

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين 2% مواصلة مكاسبها ودافعة خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية الجمعة.وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1% بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ نيسان.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3% يوم الجمعة الماضي، عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.تسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس ترامب اول امس الأحد، بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه.

كان العراق دعا في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.وقال ترامب أيضا إن «الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني».