وزير النقل يتفقد ميدانياً سير العمل وتنفيذ المشاريع في الموانئ

بعد افتتاحهِ الطريق الجديد (مدخل الموانئ) في أم قصر

البصرة ـ سعدي السند:

افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي الطريق الجديد (مدخل الموانئ) في أم قصر وهو احد طرق مشروع مدخل مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي والذي نفذته شركة تنفيذ مشاريع النقل احدى تشكيلات وزارة النقل.

وقال الشبلي تأتي هذه الأنجازات في ضوء توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، فقد تم انجاز هذا الطريق وجميع اعمال البنى التحتية الكهربائية والاتصالات الضوئية وغيرها ، ويحتوي على اكثر من 10 مسارب لدخول وخروج الشاحنات بعد ان كان فقط عبارة عن مسربين .

كما بين الوزير ان الهدف من المشروع هو تسهيل حركة الشاحنات والبضائع و تقليل اكتظاظ الشاحنات مما يزيد ويسرّع حركة الشحن والتفريغ في موانىء ام قصر ويؤدي الى زيادة الايرادات المالية للموانىء وكانت شركة موانئ العراق قد تسلمت قبل أيام مشروع طرق ومدخل موانئ ام قصر من شركة تنفيذ المشاريع بعد انجازه وفق مواصفات جديدة ومطلوبة وبطول 4 كيلو متر وهو مجهز بالمراقبة الالكترونية .

وان هذا المشروع انجز وفق المواصفات المطلوبة رغم انه نفذ في فترة جائحة كورونا حيث ان هذا الطريق يبلع طوله 4 كيلو متر وبعرض 70 مترا شمالاً و 40 مترا جنوباً مجهز بنحو 70 كاميرة للمراقبة الالكترونية وانارة ليلية حديثة و اجهزة الفحص والسونار ومنظومة تصريف المياه ليسهم بتسهيل دخول وخروج الشاحنات بانسيابية، و ان المرحلة القادمة سيتم خلالها الشروع بالطريق الثاني لخروج الشاحنات.

تم انجاز الطريق وفق احدث المواصفات الفنية

من جانبه قال مدير عام الشركة المنفذة زيد خليل الاسدي تم انجاز الطريق وفق احدث المواصفات الفنية ، حيث تم اعتماد مادة البوليمر الاسفنجية الخاصة باعمال تبليط الطبقة السطحية ، بعد اكمال طبقات التبليط الرابطة والاساس وخمس طبقات من السبيس وحجر البيس كورس وبعمق 1.2 م وطول نحو 4 كيلومتر ، اذ تم تجهيزه باحدث اجهزة المراقبة الالكترونية والمرتبطة بالبوابة الرئيسية الالكترونية والسونارات الامنية.

من الجدير بالذكر ان هذا المشروع اُنجز على وفق افضل المواصفات رغم انه نُفذ في فترة جائحة كورونا حيث ان هذا الطريق يبلغ طوله 4 كيلو متر وبعرض 70 مترا شمالاً و 40 مترا جنوباً مجهز بنحو 70 كاميرة و ساحه الحجز وانجاز سقيفة البوابة وبناية السيطرة الالكترونية وانجاز منظومة ابراج واعمدة انارة حديثة ومنظومة تصريف المياه .

ضرورة تكثيف الجهود لأنجاز المشاريع

وبعد أفتتاح المشروع أجرى وزير النقل جولةً ميدانية تفقدية للاطلاع على سير العمل ومتابعة تطورات مراحل انجاز المشاريع وبناء الارصفة الخمسة العملاقة في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي .

حيث التقى الوزير بالشركات المُنفذة للمشاريع في موانئ البصرة منها الشركة الفرنسية cma وشركة لورين للتباحث حول العقود المبرمة معها بشأن تنفيذ وانجاز المشاريع وبالمواصفات العالمية والتقنيات الحديثة وبالمدد الزمنية المتفق عليها.

واكد على تكثيف الجهود وبذل المزيد من المساعي الحثيثة في انجاز هذه المشاريع المهمة التي تخدم الاقتصاد العراقي وتعُد عصب الحياة للموانئ وشريان مهم يرفد اقتصاد البلد بالايرادات المالية .

وشملت الجولة التي رافقه فيها المهندس طالب بايش الوكيل الفني وعدد من المدراء العامين ، مشروع تحلية ماء ام قصر الذي يعد مشروعا مهما وساندا في البنى التحتية التي تنفذها الوزارة .

من الجدير بالذكر ان تلك الانجازات جاءت بعد متابعة حثيثة و جولات ميدانية مسبقة من لدن وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي و الوقوف على ابرز المعوقات والمشاكل التي تعرقل سير الانجاز وتنفيذ المشاريع وايجاد الحلول لها وتذليلها

مناقشة الحسابات الختامية مع ديوان الرقابة المالية

وناقشت الشركة العامة لموانئ العراق اليوم تصفية الحسابات الختامية مع ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية 2018 .

وقال الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي المدير العام : حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بتقديم إجابات شفافة لديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية، ناقشت الموانئ حسابات العام 2018 مع الديوان / دائرة تدقيق المنطقة الثانية.

وأضاف الفرطوسي :ان موانئ العراق ماضية قدما في إنهاء ذلك الملف بالسرعة الممكنة اذ تمت مناقشة الموازنة التشغيلية وسيكون لنا اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع المقبل لمناقشة متطلبات الموازنة الاستثمارية ، واوعزنا الى أقسام الشركة كافة والجهات ذات العلاقة بإعداد الاجابات بالسرعة القصوى .

من جانبه بين الربان عادل علي دشر المعاون الاداري للشركة أن موانئ العراق من الشركات التي تقدم حساباتها الختامية بشفافية عالية وبالأرقام والمبالغ الحقيقية و ذلك بالتعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادية من خلال كشف حساباتها الختامية عبر المخاطبات الرسمية التي تجري بين المؤسستين وبحضور مدراء الأقسام المعنية للشركة