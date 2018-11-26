مدرسة الإبداع الابتدائية الاهلية المختلطة نموذج مميز لتفعيل درس الرياضة

الرياضة المدرسية رافد حيوي للأندية والمنتخبات الوطنية

بغداد – حيدر عبد الجليل:

لطالما كانت الرياضة المدرسية احد الروافد المهمة التي ضخت المواهب وصنعت النجوم للرياضة العراقية في مختلف الالعاب ، لاسيما بكرة القدم والعاب القوى اذ بزغ عن طريقها نجوم للاندية والمنتخبات الوطنية فهي تمثل مشروع رياضي متميز ومتكامل يجمع بين الموهبة الرياضية والتفوق العلمي ، وعلى الرغم من تراجع الرياضة المدرسية في الاعوام الماضية ، لمسنا بوادر اعادت احيائها من جديد من خلال وحدات النشاط الرياضي في مديريات التربية ، ولدخول في عمق هذه البوادر كانت لنا جولة في احدى المدارس الابتدائية في حي الصحة بمنطقة الدورة وبالتحديد مدرسة الابداع الابتدائية الاهلية المختلطة والتي لمسنا فيها اهتمام كبير من قبل ملاكها التربوي بدرس الرياضة والالعاب الرياضية وهو مادفعنا الى اجراء استطلاع معهم حول الرياضة المدرسية واهميتها في صناعة جيل متفوق علميا ورياضيا فكانت هذه المحصلة :

50 حصة اسبوعيا

البداية كانت مع مديرة مدرسة الابداع، هيام كريم عجيل، والتي تحدثت عن الموضوع قائلة: لايخفى على احد اهمية ودور الرياضة بصناعة جيل متفوق دراسيا ورياضيا بناءا على المقولة المعروفة العقل السليم بالجسم السليم ، فنحن اذا اردنا صناعة طالب متفوق لابد ان نهتم بصحته وتنشئته تنشئة صحية سليمة عن طريق الاهتمام به رياضيا ونفسيا ، وهو مادفعنا الى الاهتمام بهذا الدرس وعدم جعله درسا هامشيا ، وبالتالي اعتمدنا على استقطاب 3 معلمين اختصاص بدرس الرياضة وخصصنا 50 حصة اسبوعيا للمراحل من الاول الى السادس ، كما تم تنويع الالعاب بين كرة القدم والطائرة والسلة والعاب القوى والملاكمة والتنس والريشة الطائرة ، وشكلنا فرق بهذه الالعاب للمشاركة في البطولات التي تنظمها مديرية تربية الكرخ الثانية، على الرغم من حداثة انشاء المدرسة التي يعود الى عام 2015 ، الا ان طلابنا حققوا نتائج مميزة واحرزوا المراكز الاولى لاسيما في العاب القوى.

الاستعداد للبطولات المقبلة

معلم درس الرياضة تحسين محسن الذي يحمل شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية فقد اكد ان الهدف من درس الرياضة هو تنمية وتطوير الطالب ذهنيا وبدنيا ونفسيا ، بعدها يتم انتقاء الموهوبين منهم في كل لعبة والعمل على صقل مواهبهم ، مضيفا ان فريق المدرسة بخماسي كرة القدم يستعد حاليا لبطولة هذا العام والتي ستقام على ملعب مجمع نون والقلم التعليمي والتي ينظمها قسم الانشطة الرياضية والكشفية في مديرية تربية الكرخ الثانية للفترة من الرابع وحتى السادس من شهر كانون الاول المقبل على امل تحقيق نتيجة ايجابية في هذا الملتقى الرياضي .

تفوق بألعاب القوى

معلم الرياضة يوسف كاظم سلمان الذي يحمل هو الاخر بكالوريوس تربية رياضية فقد اكد تفوق طلابه في بطولات العاب القوى التي تنظم عن طريق قسم الانشطة الرياضية في مديرية تربية الكرخ الثانية ، اذ بين التفوق في فعاليات 100 م و 400 م عدو ، كذلك تحقيق المركز الاول بفعالية القفز الطويل ، مشيرا الى تواصل التدريبات مع اللاعبين الموهوبين من الطلاب تحضيرا لبطولات العام الحالي .

فريق كشفي

المعلمة، بيداء حسين عزوز اكدت بأنه الى جانب الاهتمام بالتمارين الاساسية التي تهدف الى تنمية وتطوير الجيل الناشئ ، فأن المدرسة كانت حريصة على تكوين فريق كشفي لفعاليات رفع العلم والمسير وكذلك المعسكرات الداخلية ، الى جانب اعتماد العاب الذكاء والترفيه وبالتالي الجمع بين البناء الذهني والبدني مما يخلق طالب متكامل متفوق دراسيا ورياضيا.