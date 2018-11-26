  • الثلاثاء , 27 نوفمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • إسراء هاشم مديرا لقسم الاعداد والتدريب في تربية الكرخ الأولى

إسراء هاشم مديرا لقسم الاعداد والتدريب في تربية الكرخ الأولى

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حازت المشرفة التربوية، ومنسقة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة، إسراء هاشم على ثقة المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية، بتسميتها مديراً لقسم الاعداد والتدريب في مديرية تربية الكرخ الاولى.
وتعد إسراء هاشم من الكفاءات الرياضية النسوية التي تعمل بحرص في المهمات التي أنيطت بها سواء في اتحاد كرة القدم المركزي او الجانب التحكيمي حيث تعمل حكماً في اتحاد ألعاب القوى. وبدأت السيدة إسراء هاشم عملها بصورة دؤوبة، وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسية في وزارة التربية وقامت بجولات تفقدية ميدانية للمدارس والاطلاع على واقع العمل ومتابعة الجوانب الايجابية لتعزيزها مع تأشير السلبيات لوضع الحلول الناجعة لتجاوزها في المرحلة المقبلة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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