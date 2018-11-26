إسراء هاشم مديرا لقسم الاعداد والتدريب في تربية الكرخ الأولى

بغداد ـ الصباح الجديد:

حازت المشرفة التربوية، ومنسقة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة، إسراء هاشم على ثقة المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية، بتسميتها مديراً لقسم الاعداد والتدريب في مديرية تربية الكرخ الاولى.

وتعد إسراء هاشم من الكفاءات الرياضية النسوية التي تعمل بحرص في المهمات التي أنيطت بها سواء في اتحاد كرة القدم المركزي او الجانب التحكيمي حيث تعمل حكماً في اتحاد ألعاب القوى. وبدأت السيدة إسراء هاشم عملها بصورة دؤوبة، وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسية في وزارة التربية وقامت بجولات تفقدية ميدانية للمدارس والاطلاع على واقع العمل ومتابعة الجوانب الايجابية لتعزيزها مع تأشير السلبيات لوضع الحلول الناجعة لتجاوزها في المرحلة المقبلة.