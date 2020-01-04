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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القانونية النيابية: لاقيمة لجمع التواقيع لاخراج القوات الامريكية

شؤون عراقية
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أنه من صلاحية الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور “، داعية الى تضمين التعديل الدستوري اخراج القوات المحتلة ، من اجل منع اي حكومة مقبلة من السماح بدخول اية قوات اجنبية.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :” ان اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق ، وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت عن سن هكذا قانون “.
واضاف همزة :” ان الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة ، الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعد اجراء مفاوضات مع الدولة التي تملك جيوشا في البلاد “.
واوضح ان الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق غير مجد ، بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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