الصدر يدعو روسيا الى دور فعال بالجانب الإنساني والخدمي لملف النازحين

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والسفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، أمس الثلاثاء، الوضع العراقي والوضع الإقليمي، في حين دعا الصدر روسيا إلى أخذ دور فعال في موضوع النازحين.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير استقبل “سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف”، مشيراً إلى أن “السفير الروسي قدم تهانيه للسيد مقتدى الصدر بالانتخابات البرلمانية وفوز تحالف سائرون الوطني”.

وأضاف البيان، “جرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والروسي في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرت مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي، وتم أيضاً خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية وموضوع الانتخابات”.

وبين الصدر، وفقاً للبيان، “رؤيته في شكل الحكومة المقبلة والتي يجب أن تكون حكومة وطنية أبوية تضطلع بالمهام الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية”، فيما دعا إلى أن “يكون لروسيا دور فعال في الجانب الإنساني والخدمي وخصوصاً موضوع النازحين في المناطق المحررة، باعتبارها من الدول المتقدمة في هذا المجال”.

وما زالت عائلات عراقية تعيش في مخيمات نتيجة الحروب التي شهدتها مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم “داعش”، حيث تعرضت دور سكنية كثيرة في تلك المناطق إلى ضرر كبير نتيجة العمليات “الإرهابية”.