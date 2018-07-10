الشؤون الاقتصادية توجّه بإعداد خطة استيرادية للسيارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، أمس الثلاثاء، بإعداد خطة استيرادية للسيارات.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه انها “قررت خلال الجلسة الـ18 التي عقدت امس برئاسة وزير التخطيط اعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية”، مبينا ان “اللجنة ناقشت بنحو مستفيض القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلائم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة”.

وشددت على “ضرورة التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع”، لافتة الى انها “قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية وزارات التجارة والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والجامعة التكنولوجية وممثل عن اقليم كردستان”.

واوضحت ان “اللجنة ستتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها”.