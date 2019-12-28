  • الإثنين , 30 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الأقلام.. عدد جديد

ثقافة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عن دار الشؤون الثقافية العامة، في بغداد صدر العدد الثاني من مجلة (الأقلام) للعام 2019 ، وتضمن نتاجات لنخبة من الادباء توزعت بين القصة والشعر والدراسات النقدية والمتابعات، كما تضمن العدد ملفا خاصا عن الشاعر الراحل ابراهيم الخياط، وفي محور الدراسات، ضم العدد دراسة للكاتب مؤيد جواد الطلال بعنوان: توظيف الفكر والأدب لأهداف سياسية ــــ كامو انموذجا. ودراسة بعنوان: اسئلة المستقبل والشعرية العراقية بين المشاعر والشعراء للأكاديمي د. خليل محمد ابراهيم. كما تضمن المحور دراسات أخرى مختلفة, وفي محور شعر، تضمن العدد قصائد للشعراء كل من مهدي القريشي وكاظم ناصر السعدي وعبد الحميد الصائح وزهير بنهام بردى. أما في محور سرد، فتضمن العدد نصوصا لكل من: ميسلون هادي، فالح مهدي، زيد الشهيد، نبيل جميل. أما محور فنون تشكيلية، فتضمن مادة واحدة للكاتب جاسم عاصي بعنوان: جدار الفنان أجود العزاوي.. التنوع والدلالة. أما في موضوع الملف الخاص بالراحل إبراهيم الخياط، فتضمن مساهمات لكل من: عبد الستار البيضاني، علي الفواز، حسين اليعقوبي، علي فرحان.
وزينت النصوص الابداعية بتخطيطات خاصة من فنان العدد الفنان التشكيلي مطيع الجميلي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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