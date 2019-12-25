التعليم تنجز التقرير السنوي من البرنامج الحكومي الخاص ببرامج قطاع التعليم في العراق

شاركت في عدد من الاجتماعات العربية والدولية

بغداد _ الصباح الجديد :

انجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقرير السنوي من البرنامج الحكومي الخاص ببرامج قطاع التعليم في العراق . وناقش التقرير الاهداف الخاصة بالتعليم العالي وادامة زخم الجهود لتحقيقها عبر البرنامج الحكومي ٢٠١٨- ٢٠٢٢ التي تتمثل ب (٨٥) برنامجا تتبنى تنفيذها دوائر الوزارة عبر مدد محددة بجداول زمنية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وتطرق التقرير الى ما تضمنه من اجراءت عمل تنفيذية للبرامج، وآلية احتساب نسب الانجاز والحيود للمشاريع والانشطة والادوات المستعملة بجمع البيانات وتحليلها ونسب انجاز كل دائرة في الوزارة لعام ٢٠١٩ والتحليل الاحصائي لتلك النسب من خلال مقارنة النتائج مع المخطط واستخراج مؤشرات كل جهة.

واوصى التقرير المُناقش بضرورة تفعيل دور اللجان الجامعية لمتابعة تنفيذ البرامج ومشاريعها، وتخصيص مبالغ مالية للبرامج التي تحتاج الى تمويل، فضلا عن تشخيص حدود المسؤولية بتنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع بالمدير العام للدائرة، وعدم تغيير مدراء البرامج الا بالضرورات، وعدم رفع اي تقرير الا بعد موافقة الوكيل المسؤول عن الدائرة المعنية.

اجتماعات اتحاد مجالس البحث العلمي العربي

كما شاركت وزارة التعليم في عدد من الاجتماعات العربية والدولية خلال العام الحالي منها اجتماعات الدورة 41 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربي التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد إن اجتماعات الدورة ناقشت تقرير الروابط العلمية المتخصصة والنشر العلمي بالاتحاد واستراتيجة عمل الاتحاد 2020-2024 وخطة عمل الاتحاد المقترحة لعام 2020 والحسابات الختامية لعام 2018 والوضع المالي للاتحاد للعام 2019، مؤكدا انه تم خلال الاجتماعات تحديد مجالات جوائز البحوث العلمي لعام 2020 وتوزيع جوائز الباحثين الفائزين بالبحوث العلمية المبتكرة لعام 2019.

واضاف ان المشاركين في الاجتماعات رحبوا بمقترحنا لإنشاء رابطة السلامة الحيوية والامن الحيوي وانشاء منصة الكترونية على غرار ما موجود في وزارة التعليم العالي العراقية تحتوي على مجلات علمية اكاديمية صادرة من الدول العربية ، مشيرا الى انه تم عرض موجز عن موقع المجلات العلمية الاكاديمية العراقية.

وتابع ان لقاءات جرت على هامش اجتماعات الدورة تمثلت بلقاء الامين العام لاتحاد مجلس البحث العلمي العربي الدكتور مبارك محمد علي والامين العام المساعد الدكتور حاتم حمدي عودة .

فعاليات منتدى البحث العلمي العربي

كما شاركت الوزارة في اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى البحث العلمي العربي والتنمية المستدامة الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت الوزارة إن اجتماعات الدورة ناقشت محاور البحث العلمي وارتباطاته بالأمن القومي العربي، ونقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الاعمال للشباب والمرأة، وتحديث المجتمع الرقمي والتصنيع الزراعي والغذائي واثره في الامن الغذائي العربي، والتعايش مع ندرة المياه في الوطن العربي، والبحث العلمي ودوره في الحفاظ على البيئة وعلاج مشكلات التلوث، واستقطاب العقول العربية والحد من هجرتها .

واضافت ان الدورة شهدت عقد ورش عمل عن تفعيل التنمية المستدامة 2030 ، واللسانيات المحوسبة التطبيقية نحو افاق جديدة للغة العربية في الفضاء الرقمي ، والارهاب البيئي والتعليم والصناعة ، وتابعت انه خلال ورشة تجارب الدول العربية في مجال تحقيق التنمية المستدامة 2030 ، تم عرض رؤية التعليم العالي في العراق لتفعيل اهداف التنمية المستدامة 2030.

واكدت ان اجتماعات الدورة التي حضرتها رئيس الجمعية العلمية الملكية الاميرة سمية بنت الحسين والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاكسوا ) الدكتور محمد ولد عمر، اوصت باهمية اعمام اهداف التنمية المستدامة وخصوصا ضرورة ان تقوم الجامعات بدورها في هذا المجال، والافادة من محاور المنتدى والنشاطات الموازية في تسمية المشروعات البحثية للتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ، فضلا عن اهمية وضع خطة عمل وطنية على وفق جدول زمني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

المنصة الالكترونية للبحوث التطبيقية

من جانبها نظمت دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ورشة عمل عن المنصة الالكترونية للبحوث التطبيقية بمشاركة عدد من الباحثين ومنتسبي الجامعات.

وناقشت الندوة التي عقدت في جامعة النهرين, تفعيل البحوث التطبيقية في خدمة المجتمع والاقتصاد العراقي، مشروع البحوث التطبيقية لتوفير بنى تحتية ضرورية، مشروع البحوث التطبيقية لتوفير بيئة صحية نظيفة.

وتهدف الورشة، الى توفير قاعدة بيانات تعمل على ضمان نجاح الانشطة البحثية والعلمية والبحوث التطبيقية ودعم حركة البحث التطبيقي العلمي وبناء القدرات العلمية وتمويل المشاريع البحثية.

وبحثت الورشة طرق تمويل المشاريع البحثية التطبيقية المقترحة من التدريسيين في الاقسام العلمية والمراكز والوحدات البحثية في الجامعات والهيئات وتطوير وتأهيل وتجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات والمواد والادوات المتطورة وانشاء بنى تحتية تكنولوجية تسهم في نجاح جميع البحوث التطبيقية بالمجالات والتخصصات العلمية.

زيادة الطاقة الاستيعابية

على صعيد متصل قررت وزارة التعليم زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الاهلية كافة وبنسبة ١٠٠% على وفق المعادلات الأصولية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل اجتماعا لمجلس التعليم الجامعي الاهلي.

وتضمن الاجتماع زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الاهلية كافة وبنسبة ١٠٠% على وفق المعادلات الأصولية المعتمدة لاستيعاب اعداد الطلبة المتقدمين، ومضاعفة اعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة المنحة المجانية لاستيعاب عدد اضافي من الطلبة المتقدمين المشمولين بقنوات ذوي الشهداء والايتام والدخل المحدود ومنتسبي الحشد الشعبي على ان يتم استثناء الطلبة المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي والموازي والاهلي، فضلا عن ان الوزارة قد جددت طلبها من الجامعات والكليات الأهلية بمراجعة الأجور الدراسية وتخفيضها مراعاة لحالة الطلبة مع تقسيم المبلغ الى عدة اقساط للتخفيف عن كاهلهم .

فتح باب التقديم لخريجي الدراسة الاعدادية

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لخريجي الدراسة الإعدادية للادوار الثلاثة الذين لم يحصلوا على قبول في الجامعات والمعاهد للعام ٢٠١٩/٢٠١٨. واكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة انها فتحت باب التقديم لخريجي الدراسة الإعدادية للعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وللادوار الثلاثة للذين لم يحصلوا على قبول في الجامعات والمعاهد الحكومية.

واشارت الدائرة الى ان مدة التقديم ستستمر لمدة اسبوع ، لافتة الى الطلبة الراغبين بالتقديم الاطلاع على البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ليستنى لهم البدء باجراءات التقديم.

الى ذلك نظمت سكرتارية البرنامج الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل عن آليات تنفيذ برامج ومشاريع السنة الحكومية الثانية، بمشاركة مدراء البرامج ومنتسبي الوزارة.

وبحثت الورشة التي ترأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف آليات تنفيذ برامج ومشاريع السنة الحكومية الثانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقشت الورشة منجزات الوزارة للسنة الحكومية الاولى للبرنامج الحكومي، وعرض استمارة مستهدفات انشطة ومشاريع البرنامج ، فضلا عن شرح نسب الانجاز الفصلية والسنوية لانشطة مشاريع برنامج الوزارة الحكومي.