وزيرة التربية تؤكد تنفيذ المشاريع الخاصة بالتعليم المهني والتقني وجودة التعليم للنازحين

بالتعاون مع اليونسكو لتطوير عمل المؤسسة التربوية

من اهم احداث سنة 2019 لوزارتي التربية والتعليم العالي

بغداد _ الصباح الجديد :

اكدت وزيرة التربية سها العلي بيك ان العراق كان من بين الدول المؤسسة لليونسكو، ايمانا بدور التعليم والثقافة والعلوم في تطوير المجتمعات البشرية .

واضافت الوزيرة خلال انعقاد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الاربعين لقد كان مشروع “إعادة إحياء روح الموصل” ، تلك المدينة العريقة التي عانت من الإرهاب والتدمير، التي خصتها المديرة العامة بقولها:

“ لقد كانت الموصل رمزاً للتنوع والتسامح قبل اندلاع النزاع، وأن القيم التي تتسم بها المدينة تقدم مثالا يحتذى به لبقية المدن العراقية.”

وفي مجال التعليم، أعبر عن امتناني لليونسكو، وبالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، على تعاونهما بشكل وثيق في تنفيذ مشاريع خاصة بالتعليم المهني والتقني اضافة الى مشروع جودة التعليم للنازحين واللاجئين في المناطق المتضررة من النزاع في العراق.

لقد كان التعليم، وما يزال هو القاعدة الراسخة لبناء الأمم ونهوضها،وتعزيز برامجها المخصصة للتنمية المستدامة ، وبما أن اليونسكو هي مرجع العالم في استلهام تجارب الأمم في التربية والعلوم والثقافة، فقد دأبت الدول النامية على الإستعانة بها للإغتراف من هذه التجارب بما يناسب وضعها، وظروفها الخاصة.

وعلى هذا الأساس، بادرت المنظمة مشكورة، إلى تنظيم موائد مستديرة للنهوض بالتعليم الابتدائي، والثانوي، والجامعي في العراق في السنوات الاخيرة ، واسهم فيها نخبة من الخبراء الدوليين.

ونتطلع دائما إلى المزيد من عون ودعم المنظمة الكريمة في مجالات محو الأمية، وتعزيز التعليم في جميع مراحله الدراسية ، وبناء القدرات للملاك التعليمي وصولا إلى التنمية الاقتصادية التي يتطلع شعبنا إليها.

في مجال الثقافة تربط اليونسكو بالعراق علاقات وطيدة ومتميزة ، وتم هذا العام ادراج موقع بابل على لائحة التراث العالمي الذي يعد انجازاً كبيراً خاصة لتلك المدينة العريقة التي جاء ذكرها في الكتب السماوية ، نأمل في تسجيل المزيد من المواقع الاثرية التي يزخر بها العراق، مهد الحضارات .

على صعيد اخر اكدت الوزيرة تسخير جهودها لتطوير عمل المؤسسة التربوي والتعليمي في البلاد ، من خلال زياراتها الميدانية المستمرة لعمل المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة .

وأوضح المكتب الإعلامي قيام الوزيرة باجراء زيارة ميدانية لقسم شؤون المواطنين بغية الاطلاع على سير العمل وكذلك سماع الشكاوى التي ترد على الوزارة ، من اجل السعي الى حلها بأسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام ، هذا وشملت الزيارة ايضاً مديرية الديوان لمعرفة مجريات عملهم والبحث مع المسؤولين لأهم المشكلات التي تُسيء الى عمل الوزارة ، واعدة بدورها تذليل كل ما يقف امام تقدم حركة العملية التربوية والتعليمية والنهوض بها الى اعلى المستويات .

ضوابط تحسين المعدل

من جانبها اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات الضوابط الخاصة بتحسين المعدل فيما الزم الطالب الناجح من المرحلة الاعدادية للعام الدراسي الحالي ان يعيد السنة الدراسية في الصف السادس الاعدادي في ( الدراسة المسائية او الدوام بالاستضافة في المدارس الصباحية او الدوام بالانتساب ) لتحسين معدله اذا لم يكن راغبا بالمعدل الذي حصل عليه .

وبين المكتب الاعلامي ان الضوابط فرضت ان يكون ترشيح الطالب للقبول المركزي للسنة المقبلة على اساس معدله الجديد الذي سيحصل علية بعد التمتع بفرصة تحسين المعدل في السنة الدراسية ( 2019/2020) ويعد قبوله السابق لاغيا وان لا يحق للطالب الاخذ بقبوله المركزي السابق بعد تقديمه تحسين المعدل سواء كانت نتيجته النجاح او الرسوب على ان تعد الدرجات التي حصل عليها طالب تحسين المعدل للعام الدراسي ( 2018/2019) ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدراسي (2019/2020) وينظم تعهد خطي يوقع من قبل الطالب وولي امره لتوثيق ما ورد اعلاه على وفق الاستمارة المرفقة طيا .

تعليمات بتفعيل قرار المحاولات

كما اصدرت وزارة التربية تعليماتها الخاصة بتفعيل قرار المحاولات للعام الدراسي 2019 – 2020 ، لافتة الى ان هذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات الوزارة الرامية بتحسين الواقع التربوي والتعليمي والحفاظ على مستقبل طلبتنا الاعزاء .

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة ان هيئة الرأي التي تترأسها الوزيرة وافقت على تفعيل قرار المحاولات لهذا العام ، مبيناً ان التعليمات تنص على ان يكون الطالب للعام الدراسي 2016 – 2017 في الصف الخامس الاعدادي ونجح فيه ، إضافة الى ذلك يكون الطالب في عام 2017 – 2018 سنة اولى في الصف السادس الاعدادي (ترك او رسب فيه) ، هذا وتشمل التعليمات الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2018 – 2019 سنة ثانية في الصف السادس الاعدادي ورسب (بدرس او درسين) ، علاوة على ذلك يتم شمول الطالب بنظام المحاولات على وفق ما ورد اعلاه سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية .

واشار المكتب الاعلامي ان التعليمات الجديدة تُخير الطالب بين الاشتراك بالمحاولات او الدوام في المدارس المسائية او التقديم للامتحانات العامة الخارجية ، أذ لا يشمل بـ(المحاولات) الطالب الراسب في الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2016 – 2017 سواء كانت بالدراسة الصباحية او حتى المسائية ، وكذلك الحال بالنسبة للطالب المؤجل دراسياً للعام 2017 – 2018 بالمحاولات كونه يحق لهُ الدوام للعام 2019 – 2020 ، اما الطالب المؤجل دراسياً لعام 2016 – 2017 في الصف السادس الاعدادي يحق لهُ الاشتراك بالمحاولات بعد ارسال ما يثبت ذلك . هذا وارسلت الوزارة استمارة التقديم للمحاولات الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ليتم ايصالها الى مراكز الفحص (العلمي والادبي) ، وبخلاف ذلك تتحمل المديرية مسؤولية عدم ارسالها بالوقت المحدد لها .

انهاء الاستعدادات لامتحانات نصف السنة

الى ذلك اعلنت وزارة التربية ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنهت استعداداتها لاجراء امتحانات نصف السنة المؤمل اجراؤها بداية العام المقبل ، في حين تعمل على عقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين لتحديد مواعيد اﻻمتحانات والعطلة الربيعية.

وبين المكتب الاعلامي ان “المديرية استكملت جميع اﻻجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019- 2020)”، مشيرا الى انه “من المؤمل اﻻعﻼن عن مواعيد اجرائها وتحديد العطلة الربيعية قريبا ، فيما ستمنح المدارس والمديريات صلاحية تحديد الجدول اﻻمتحاني مع التقيد بالجدول الزمني الذي سيحدد ﻻحقا، لكون الجدول اﻻمتحاني غير مركزي ويحدد من خلال اللجان اﻻمتحانية بالمديريات والمدارس التابعة لكل منها .

كما اعلنت وزارة التربية حسب توجيهات وزير التربية بتسهيلات التقديم للطلبة الخارجيين تمت الموافقة على السماح للطلبة المتقدمين للسادس الاعدادي خارجي تغيير الفرع الدراسي عند التقديم .

وبين المكتب الاعلامي ان الوزارة سمحت للطلبة خريجي الدراسة المتوسطة ( الاكاديمي ) الراسبين في الصف الرابع والخامس والسادس الاعدادي ( المهني والاكاديمي ) بتغيير الفرع الدراسي عند التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي (2019/2020 ) اسوة بالاعوام السابقـة .

الوزارة تثمن الروح الوطنية للطلبة

كما اصدرت وزارة التربية بيانا بشأن الاوضاع الأخيرة في البلاد قالت فيه في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز فأن وزارة التربية تثمن الروح الوطنية لدى ابنائها التلاميذ والطلبة فهم امل البلاد وصناع مستقبله وتحيي الوزارة الزملاء والزميلات في الهيئات التعليمية والتدريسية فهم الشريحة التي اوكل لها المجتمع مسؤولية تربية الاجيال وتعليمهم وغرس روح المواطنة وقيمها الصحيحة فيهم ،

تود الوزارة ان تؤكد على ان ساحات التظاهر حق كفله الدستور فأن تحصيل العلم والمعرفة واجب بل انه فريضة في الشرائع السماوية فكلاهما تعبر عن السلوك الوطني القويم لذا فأن علينا جميعاً ان نؤدي واجبنا اولاً من خلال انتظام الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم والمعرفة .