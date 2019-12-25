ابداعات طلابية في المهرجان السنوي للنزاهة

سمير خليل

ضمن توجهاتها وبرنامج عملها تفتح هيئة النزاهة آفاق التعاون مع المنظمات والمؤسسات لإيصال مفاهيم النزاهة ونشرها بين قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الأبي، وفي هذا التوجه تقيم هيئة النزاهة مهرجانات سنوية بالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية باعتبار ان شريحة ابنائنا الطلبة من اهم الشرائح حاجة لمعرفة مفاهيم النزاهة واهدافها وللحديث عن هذا التعاون التقينا السيد حسن الشويلي مسؤول النشاط المدرسي في وزارة التربية فقال :يقام المهرجان السنوي للنزاهة بالتعاون مع المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي ويشمل هذا المهرجان 4أصناف من الفنون الادبية والفنية هي: مسابقة القصة القصيرة للطلبة ومسابقة الشعر العمودي ومسابقة رسم غلاف مجلة الجيل الآن اضافة لمعرض النشرات الجدارية، وكان المهرجان الاخير قد اقيم في اعدادية العامرية في محافظة بغداد وبحضور جمهور غفير ووزعت الجوائز خلال المهرجان على الطلبة الفائزين الذين حضروا الاحتفال.

اما الفائزون الآخرون فقد تعذر حضورهم بسبب ظروف البلد ونحن من جانبنا تسلمنا هذه الجوائز وسنحاول ايصالها الى مستحقيها عن طريق حضور ممثلين من مديريات التربية الفائزة لتوزيعها على طلبتهم”، ويضيف “هذه المسابقة اصبحت سنوية والهدف منها توعية الطالب على مفاهيم النزاهة، التواصل، المحبة بين الطلبة، نشر مفاهيم السلام، وبالتأكيد فان هيئة النزاهة اخذت طابعا آخر هو كيف تصل الى الجمهور، المدارس من خلال التثقيف الذي يأتي بهذه الطريقة وهي ان تقام مسابقات فنية وادبية تطرح معلومات تزود الطالب بقيم انسانية واجتماعية تقيمها هيئة النزاهة، هذا العام بلغ عدد الجوائز المقدمة من هيئة النزاهة 27 جائزة وزعت بين طلبة التربيات الفائزة وهي تربيات: الرصافة الاولى والكرخ الثانية والثالثة والرصافة الثانية ونينوى وكركوك وبابل”.

وعن مدارس وطلبة المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش واشراكهم ضمن انشطة وزارة التربية يتابع “تكاد مديريتنا، المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي ان تكون المؤسسة الرسمية الاولى التي توجهت لمحافظاتنا التي تحررت من دنس داعش وبدأنا منذ ثلاث سنوات باشراك طلبة هذه المحافظات في انشطتنا وفعالياتنا حيث شكلنا آنذاك وفدا من مديريتنا توجه الى محافظة نينوى لإقامة المهرجان السينمائي التربوي بمشاركة جميع تربيات محافظاتنا العزيزة وبقينا هناك ثلاثة ايام اقمنا بعدها معرضا للفنون التشكيلية ثم توجهنا الى سنجار لنشهد مهرجان الاخوة الايزيدية بحضور مبدعي جميع تربيات العراق، كذلك نعمل على تواجد واشراك طلبة محافظاتنا التي تحررت من الارهاب وهي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وحتى ديالى في جميع انشطتنا الثقافية والادبية “.