في شهر واحد.. Frozen 2 يحقق مليارا و107 ملايين دولار

الصباح الجديد – وكالات:

وصلت إيرادات الجزء الثاني من فيلم الأنيمشن Frozen إلى مليار و107 ملايين دولار أميركي وذلك منذ طرحه يوم 22 الشهر الماضي في دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 387 مليونا و214 ألف دولار في دور العرض الأميركية، و719 مليونا و902 ألف دولار حول العالم، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم إلى 75 مليون دولار أميركي كما استطاع الجزء الثاني من الفيلم من تحقيق إيرادات وصلت إلى 130 مليون دولار أميركي في نهاية أسبوع الافتتاحية بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعد الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة “Frozen” والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، في حين وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 تشرين الثاني من عام 2013.

وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزني الشهيرة في عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التي يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel كما نجحت شركة ديزني في تحقيق رقم قياسي جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليار دولار في بداية ديسمبر الجاري، وقبل عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker في دور العرض يوم 20 الشهر الجاري. ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أميركا الشمالية بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا و600 مليون دولار عالمياً وتربعت الصين في صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالي المليار دولار. وفى الجزء الثاني من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسة “إلسا” و”آنا” و”كريستوف” و”أولين سفين” ورجل الثلج “أولاف”، في رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم “أريندل”، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.