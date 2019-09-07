اليابان تنتصر للتقاليد

الصباح الجديد – وكالات:

تسعى اليابان لتغيير الطريقة، التي تكتب بها الأسماء باللغة الانجليزية بوضع اسم العائلة أولا، وهي الطريقة نفسها التي تكتب بها باللغة اليابانية، وذلك في انتصار للراغبين في الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغير.

وقال متحدث باسم الحكومة إن وزير التعليم ماساهيكو شيباياما قدم مقترحا بالتغيير لوزراء الحكومة، وستدرس الحكومة حاليا كيفية تنفيذه.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن شيباياما قوله “من الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية”.

ويأتي اسم العائلة أولا عند كتابته باللغة اليابانية مثل الصينية والكورية، لكن بدءا من أواخر القرن التاسع عشر، شرع اليابانيون في اتباع التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية، وبعده اسم العائلة، في الأقل عند كتابته بالإنجليزية.