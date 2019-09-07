اعتقال رجل بسبب حبه الشديد لزوجته

الصباح الجديد – وكالات:

اعتقلت الشرطة رجلا في مطار سنغافورة، بعدما لجأ إلى حيلة من أجل توديع زوجته المسافرة، التي لم يستطع مفارقتها.

وتتلخص تهمة الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، في شرائه تذكرة طيران، وذلك لمجرد مرافقة زوجته إلى بوابة السفر، بسبب حبه الشديد لها وعدم تقبله فكرة توديعها، ما يتنافى مع تعليمات مطار سنغافورة، التي تحظر الإقدام على هذا الفعل، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وشاركت شرطة سنغافورة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، لافتة تقول “تحذير: سيجري القبض عليك عند دخولك منطقة العبور إن كنت لا تنوي السفر، حتى لو كان لديك بطاقة صعود إلى الطائرة”.

وأوضحت أن شراء تذكرة طيران من دون نية استعمالها، يعد أمرا محظورا في سنغافورة.

وذكرت الشرطة “أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة”.

ويعد مطار “شانغي” في سنغافورة، واحدا من أكثر المطارات ازدحاما وشهرة في العالم، إذ مر منه أكثر من 65 مليون مسافر في عام 2018.

ويحتوي هذا المطار على عدة وسائل للترفيه منها حمام سباحة، وحديقة للفراشات، ودور سينما.