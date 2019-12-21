صحة الكرخ تختتم فعاليات مؤتمرها العلمي السنوي الثامن

احمد عبد الصاحب

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ المؤتمر العلمي السنوي الثامن والذي عقد على قاعات فندق بابل ولمدة يومين بمشاركة كبيرة من الباحثين والعلماء واساتذة الجامعات من داخل العراق وخارجه اضافة لمشاركة كبيرة من قبل الشركات الراعية للمؤتمر.

وبين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ان الدائرة قامت بالاعداد لهذا المؤتمر منذ وقت طويل للخروج بافضل النتائج اضافة لاعطاء فترة كافية لاكبر عدد من العلماء و الباحثين من داخل العراق وخارجه والمغتربين لتقديم بحوثهم العلمية ونقل اخر ما توصلت له المستشفيات والدول العالمية المتقدمة في مجال الصحة والبحوث العلمية والطبية والصحية ، مضيفا ان الدائرة قامت بالتنسيق مع افضل الشركات العلمية الراعية للمؤتمر والتي لديها خبرات علمية وفنية كبيرة.

واوضح المدير المفوض لمكتب يونيفرسال العلمي الراعي البلاتيني للمؤتمر بشار محمد سعيد تعد مشاركتنا ورعايتنا للمؤتمر لهذا العام هي المشاركة الاولى بصفة شخصية و لكن مشاركتنا في المؤتمرات السابقة كانت عن طريق الرعاية مع مجموعة من الشركات و المكاتب ، مضيفا لدينا عدة وكالات لمجموعة من الشركات العالمية ومنها شركة (Etkin التركية ) و(ايكونوم الالمانية ) و(Belmed reparaty البيلاروسية) والمختصة بالادوية والعقاقير الطبية “ حيث قمنا بعرض مجموعة من الادوية الخاصة بالامراض السرطانية والتي تعد اخر ما توصلت له شركة صناعات الادوية العالمية اضافة الى مشاركتنا بعرض المواد الخاصة بتعقيم وتطهير صالات العمليات وعدد العمليات والاسنان في المستشفيات والمراكز التخصصية وتعد من اكبر المكاتب في القطر في مجال التطهير والتعقيم لصالات العمليات ولدينا عقود مع دائرة صحة بغداد الكرخ والعديد من دوائر الصحة في العراق ، مؤكدا ان هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة لكونه احتضن الكثير من اصحاب الخبرات العلمية والطبية من جميع محافظات العراق والدول العربية والعالمية .

واضاف مدير مكتب اشور العلمي الراعي البلاتيني للمؤتمر احمد حميد مهدي تعد هذه المشاركة هي المشاركة الاولى في المؤتمر الذي تقيمه دائرة صحة بغداد الكرخ ونحن سنقوم بالاستمرار بالتقديم لجميع المؤتمرات العلمية التي ستنظمها الدائرة ، مضيفا ان مكتبنا لديه اكثر من (36 وكالة من شركات عالمية ورصينة في مجال (الاجهزة الطبية ، اجهزة التخدير ، اجهزة التنفس الاصطناعي ، شاشات المراقبة في ردهات الطوارىء و العناية المركزة ، الاجهزة المختبرية) “ مؤكدا ان هذا المؤتمر قدم نقلة علمية في مجال تنظيم المؤتمرات و قام بايصال رسالة لجميع الاطباء و الباحثين في العراق و الدول العربية والعالم واطبائنا المغتربين ان العراق يمتلك عقولا علمية متميزة اضافة الى وجود افضل الاجهزة الطبية الموجودة على مستوى العالم تم تجهيزها في مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ .