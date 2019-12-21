مديرعام الاعمار الهندسي يعلن المباشرة بأعادة تأهيل مبنى المتحف الوطني العراقي

كونه يعد معلما من معالم الحضارة العراقية

جاسم كريم الطائي

أعلن مدير عام دائرة الأعمار الهندسي المهندس المعماري حسن مِدّب مجحم خلال عقده الاجتماع الاستشاري أن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة باشرت بمشروع وطني يشمل تأهيل الشارع المحاذي لوزارتي الاعمار والخارجية وصولا الى المتحف الوطني العراقي والتي سيتم كذلك أعادة تأهيل هذا المعلم الحضاري المهم.

وقال مدير عام الدائرة تنفيذا لتوجيهات وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني باشرت تشكيلات الوزارة بتنفيذ هذا المشروع تم عقد أجتماع موسع في الهيئة العامة للأثار التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار بخصوص توسيع وتطوير وأعادة تأهيل مبنى المتحف الوطني العراقي وبحضور اللجنة المشكلة لهذا الغرض مناقشة جميع الملاحظات على المقترحات التصميمية التي قدمت من قبل المركز الوطني للاستشارات الهندسية بعد ان تم عرض توضيحي من الناحية التصميمية الذي تناول فيه مناقشة تفاصيل التصاميم المعروضه عن مداخل المتحف الوطني والسياج الخارجي والبنايات وقاعات العرض وتأهيل جدار يحمل أسم المتحف ومعالجة المداخل ومنها العزل بين حركة كبار الزوار والمواطنين والبوابات ذات دلالة تاريخية للمتحف والعلاقة بين بوابة نركال والمتحف بأستحداث جسر رابط بين البنايتين والأستفادة من البوابة كصالات عرض أضافة الى الربط بين العرض الخارجي والعرض الداخلي للمقتنيات التاريخية الموجودة داخل المتحف ومعالجة الأسيجة الخارجية بطريقة تتناسب مع مكانة المتحف وأستحداث نصب رمزي لتاريخ العراق.

وتابع مدير عام الدائرة أنه تم تقديم تصاميم لقاعة العرض الداخلي بطريقة تتلاءم مع متطلبات عرض المنحوتات وصياناتها ومناقشة نقاط الأنارة وأستعمال العرض الزجاجي ، مشيرا الى انه تم أرسال كتاب الى وزارة السياحة والآثار بتوقيع وزير الأعمار ومرفقاته جميع التصاميم والمقترحات لدراستها وبيان الملاحظات حولها.

وأكد مدير عام الدائرة انه تمت المباشرة بتطوير وتأهيل الشوارع المحاذية لوزارتي الأعمار والأسكان والخارجية والمتحف الوطني وحسب توجيهات السيد الوزير وبعد أنجاز جميع التصاميم التفصيلية لهذا الشارع الحيوي والمركزي المهم الذي يقع في قلب العاصمة بغداد وبعد أستحصال الموافقات الأصولية في تنفيذ العمل ، موجها بضرورة الأسراع بتنفيذ المشروع بعد ترؤسه أجتماعا تنسيقياً موسعاً وبحضور التشكيلات المكلفة بالأعمال والتي أعلنت جاهزيتها للمباشرة وأنجاز جميع الاعمال الموكله لها وضمن البرامج الزمنية المحددة. على صعيد اخر نظمت دائرة الاعمار الهندسي أحدى تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ورشة عمل ثانية لتنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية بالتنسيق من شركة الوصول لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات. وقال معاون مدير عام الدائرة الدكتور محمد حيدر الساكني تنفيذاً لتوجيه المدير العام المهندس المعماري حسن مدب مجحم بضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة وادخالها ضمن العمل المؤسسي والاستفادة من الأنظمة الالكترونية المتطورة والتي تخدم وتطور العمل في دائرة الاعمار الهندسي ، تم عقد ورشة عمل ثانية لتنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية بالتنسيق من شركة الوصول لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات وبحضور مدراء الأقسام وجرى خلال الورشة استعراض شامل لفقرات الإدارة الالكترونية ومناقشة جميع تفاصيله واجراء تطبيق عملي من قبل المشاركين وممارسة إجراءات الإدارة الالكترونية بشكل عملي باستعمال الحاسوب الالكتروني.

وأضاف معاون مدير عام الدائرة أن هذه الورشة استعرضت كذلك عمل نظام الارشفة الالكترونية والذي يتضمن عمل ارشفة الكترونية رقمية للكتب الصادرة والواردة واي كتاب او مذكرة يتطلب ارشفتها وتحويلها من الصيغة الورقية الى الالكترونية ، مبينا أن هذا النظام يؤمن الحفاظ على الكتب الرسمية من الفقدان او التلف وعمل نسخ احتياطية وامكانية البحث والاستعلام والوصول لاي كتاب مؤرشف بصورة سهلة وسريعة مع إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة . وأشار معاون مدير عام الدائرة ان ورشة العمل استعراضت نظام سير العمل بشكل مفصل وتوضيح اليات وطبيعة عمله مع عرض الإمكانيات التي يوفرها ويدعهما هذا النظام حيث يدعم تداول الكتب الرسمية والمذكرات والتعاميم وتهميشها باستعمال القلم الالكتروني وتناقلها بشكل الكتروني بين المدير العام والمعاون ومدراء الأقسام ضمن المرحلة الأولى للمشروع وحسب الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم ، مع إمكانية حفظ النسخ الاصلية للكتب وحفظ نسخ عن كل المراحل التي يمر بها في اثناء الإنجاز وإمكانية الاطلاع على مراحل ونسب الإنجاز وتحديد الجهات المتأخرة والمتلكئة بالتنفيذ ، وإمكانية البحث والوصول لاي كتاب بإدخال أي معلومة تخص الكتاب المطلوب مع إمكانية عرض سلسلة الإجراءات المتخذة بخصوصه.