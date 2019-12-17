منذ بداية 2019.. ارتفاع كبير للجنيه المصري أمام الدولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

صعد الجنيه المصري الليلة قبل الماضية بنحو 6 قروش في مقابل الدولار الأميركي، ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11 في المئة منذ بداية 2019، مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.

وعزت صحف محلية امس الثلاثاء في صدر صفحاتها الأولى، ارتفاع الجنيه الليلة الماضية في مقابل الدولار على لسان مصادر لم تسمها، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز: «العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم»، مضيفا «توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند نحو 16.25 جنيه في مقابل الدولار».

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا في مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري.

وذكر مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية المصرية والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: «ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد».

وعلّق عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عن أحدث صعود للعملة المصرية: «الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020».