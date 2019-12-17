أعلى مستوى لمؤشر الأسهم اليابانية

الصباح الجديد ـ وكالات:

ارتفعت الأسهم اليابانية امس الثلاثاء، لأعلى مستوى فيما يزيد عن عام مقتفية أثر المكاسب القياسية لوول ستريت عند الإغلاق مع تجدد التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.47% ليصل إلى 24066.12 نقطة وقاد المكاسب قطاعا الرعاية الصحية والصناعة.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى منذ الرابع من تشرين الأول 2018. وارتفع المؤشر 19.67% منذ بداية العام.

وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي لاري كودلو، إن المرحلة الأولي من الاتفاق استكملت كليا وأكد على تصريحات الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاعف في مقابل خفض الرسوم الأمريكية.

لكن المسؤولين الصينيين كانوا أكثر حذرا وأكدوا أنه لم تجر تسوية النزاع التجاري كليا.ويراهن المستثمرون على أن الاتفاق، الذي من المنتظر أن يُوقع في الأسبوع الأول من كانون الثاني، سينزع أخيرا فتيل حرب الرسوم المستمرة منذ أكثر من عام ما جعلها أكبر خطر يهدد آفاق الاقتصاد العالمي.

كما أن تخفيف حدة الحرب التجارية عامل إيجابي لأرباح شركات التصدير اليابانية.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 137 سهما وانخفض 82 أمس، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% مسجلا 1747.20 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من تشرين الأول 2018.