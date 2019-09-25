8 سنوات معدل ارتفاع سن الروسية قبل ان تصير عروسا

الصباح الجديد – وكالات:

تقدم متوسط العمر للعروس الروسية إحصائيا بمقدار ثمانية أعوام.

واوضحت مديرة مختبر دراسات التنمية الإقليمية في جامعة “بليخانوف” الروسية للاقتصاد يلينا يغوروفا إن غالبية الروسيات يتزوجن الآن في سن تتراوح ما بين 24 و34 عاما. في حين تراوحت سن الزواج لدى الروسيات منذ ثمانية أعوام بين 18 و24 عاما.

وأوضحت أن الروسيات الشابات يؤجلن زواجهن لأسباب عدة منها الحصول على التعليم المناسب، ومواصلة المسيرة المهنية، أو الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة وأحيانا العامل الاقتصادي الصعب، يؤثر على قرارهن.

وأضافت الخبيرة أن هناك سببا آخر لارتفاع سن الزواج لدى الروسيات يتمثل بزيادة عدد الأزواج الذين لا يسجلون عقد قرانهم رسميا في المكاتب المدنية، الأمر الذي يتصف به الجيل الصاعد من الشباب.

وأشارت إدارة “روس ستات” الروسية (الإحصاء) إلى إن عدد الروسيات في سن تجاوزت 35 عاما اللواتي قررن الزواج يزداد تدريجيا.

واستطردت، يغوروفا، قائلة إن النساء الناجحات مهنيا ونساء الأعمال غالبا ما تصل اعمارهن الى الـ 30 عاما قبل ان يفكرن بموضوع الزواج.