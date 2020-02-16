حقوق الانسان توثق الانتهاكات ومناشدات وشكاوى ذوي الضحايا في ساحة التحرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

وثق وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة فاتن الحلفي شكاوى ومناشدات المواطنين من ذوي الضحايا والمحتاجين ومن هم دون مستوى خط الفقر ميدانيا ومن خلال تواجدها والفريق المرافق لها في ساحة التحرير وسط بغداد يومي 14-15 من شهر شباط الحالي.

واكدت عضو المفوضية الحلفي خلال لقاءها بعدد من المواطنين ومن جميع شرائح المجتمع وبحسب بيان المفوضية الذي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان مستمرة بتوثيق جميع الانتهاكات بحق ابناء الشعب العراقي كذلك نقل كافة المناشدات والمطالب المشروعة الى الجهات المعنية”، معتبرة ذلك “جزء لايتجزء من عمل فرق الرصد والتوثيق واستقبال الشكاوى على وفق الولاية القانونية الممنوحة الى المفوضية”.

وبينت ان “تواجد الفريق في ساحة التحرير وفي خيم المعتصمين ، هو جزء من العمل المكلفين به في حماية الحق في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ونبذ كافة اشكال العنف والعنف المقابل ، مشيدة بدور منظمات المجتمع المدني بالمراقبة والتثقيف والتعاون مع المفوضية في هذا المجال”.

هذا واجرت عضو مجلس المفوضين وعلى هامش جولتها زيارة الى «العديد من خيم المعتصمين برفقة عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان ومشاركة بعض الخيم نشاطاتهم وفعالياتهم والاتفاق على الية للتنسيق المستمر».