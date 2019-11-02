الرصاص المطاطي سبب الوفيات الأكبر بين المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع غازها مريب

حقوق الإنسان تصدر تقريراً مفزعاً:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدرت مفوضية حقوق الإنسان، تقريراً “مفزعاً” عن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين وتسببها بمقتل العشرات منهم.

وذكر بيان للمفوضية تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “من خلال متابعة فرقنا الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد وما رافقها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة للضرر الشديد والتي تعد طريقة استخدامها انتهاكا لحقوق الانسان حسب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وتطبيق الوسائل غير العنيفة وبشكل تدريجي قبل اللجوء إلى استخدام القوة”.

وأضاف انه “ومن هذه المؤشرات:-