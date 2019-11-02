واشنطن تنتقد التحقيق الحكومي لضحايا الاحداث وتطالب بمعالجة ديمقراطية لمشكلات البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الولايات المتحدة الاميركية موقفها من التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي ضد الفساد والنظام السياسي.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “تُرحب الولايات المتحدة بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشكلات المستمرة في المجتمع العراق. ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته ، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف”.

وأضاف وزير الخارجية الاميركي “افتقر التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إلى المصداقية الكافية ، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين”.



وأكد بومبيو انه “مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير. حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي”.

ولفت بومبيو “تواصل الحكومة الأميركية دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته”.