اليونيسيف: 4.1 مليون عراقي نصفهم من الاطفال بحاجة الى مساعدات انسانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” ان اكثر من مليوني طفل عراقي مازالوا بحاجة لمساعدات انسانية “.

وقالت اليونيسيف في تقرير لها صدر هذا الاسبوع حول البرنامج الانساني لاطفال العراق للعام 2020 :” برغم التحسنات التي طرأت على الوضع الامني في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش ، ما يزال هناك نحو 4.1 مليون شخص ، نصفهم من الاطفال ، بحاجة لمساعدات انسانية ” .

واضافت :” ان العنف ضد الاطفال ما يزال منتشراً ، وان معدل الاضطراب النفسي لديهم عالٍ مع افتقار العديد منهم لاوراق رسمية تثبت هوياتهم ، مما يتسبب في حرمانهم من الحصول على خدمات اساسية بضمنها حقهم بالتعليم “، مشيرة الى :” ان ما يقارب 10% من الفتيات بعمر المدرسة منقطعات عن الدوام مقارنة بـ 7% من اقرانهن من الاولاد” .

واوضحت المنظمة :” ان الاطفال الاكثر فقراً معرضون لاحتمالية الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة باكثر من ضعفين ” .