  • الإثنين , 9 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • اليونيسيف: 4.1 مليون عراقي نصفهم من الاطفال بحاجة الى مساعدات انسانية

اليونيسيف: 4.1 مليون عراقي نصفهم من الاطفال بحاجة الى مساعدات انسانية

شؤون عراقية
0 تعليق
87 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” ان اكثر من مليوني طفل عراقي مازالوا بحاجة لمساعدات انسانية “.
وقالت اليونيسيف في تقرير لها صدر هذا الاسبوع حول البرنامج الانساني لاطفال العراق للعام 2020 :” برغم التحسنات التي طرأت على الوضع الامني في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش ، ما يزال هناك نحو 4.1 مليون شخص ، نصفهم من الاطفال ، بحاجة لمساعدات انسانية ” .
واضافت :” ان العنف ضد الاطفال ما يزال منتشراً ، وان معدل الاضطراب النفسي لديهم عالٍ مع افتقار العديد منهم لاوراق رسمية تثبت هوياتهم ، مما يتسبب في حرمانهم من الحصول على خدمات اساسية بضمنها حقهم بالتعليم “، مشيرة الى :” ان ما يقارب 10% من الفتيات بعمر المدرسة منقطعات عن الدوام مقارنة بـ 7% من اقرانهن من الاولاد” .
واوضحت المنظمة :” ان الاطفال الاكثر فقراً معرضون لاحتمالية الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة باكثر من ضعفين ” .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة