الزوراء يلاقي بونيودكور الأوزبكي في ملحق ابطال آسيا

علاء عباس على رأس قائمة «الافضل»

بغداد ـ الصباح الجديد:

حدد الاتحاد الآسيوي، بشكل رسمي مباريات نادي الزوراء في ملحق دوري ابطال اسيا.الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي في 21/ 1 / 2020 في اوزبكستان ضمن ملحق دوري أبطال اسيا.وبعدها سيلعب الفائز من المواجهة مع نادي العين الاماراتي بتاريخ 28/ 1 / 2020 في الامارات لتحديد المتأهل لدوري المجموعات الذي ينطلق في السابع من شهر شباط المقبل.

وحصد الزوراء لقب كاس العراق ما جعله ممثلا ثانيا عن العراق بعدما ذهبت البطاقة الاولى للشرطة بطل الدوري الذي سيلعب في دوري المجموعات.

وشهد دوري أبطال آسيا 2019 إعلان عدد من اللاعبين الشباب في جميع أنحاء آسيا عن أنفسهم في أكبر بطولة للأندية في القارة حيث أظهروا إمكاناتهم بقوة.

بدءاً من الأهداف الرائعة إلى المستويات المميزة وحتى الإنجاز القياسي، كان الجيل التالي من النجوم إضافة مرحب بها في البطولة القارية.وسلط موقع الاتحاد الاسيوي، الضوء على ستة من أفضل اللاعبين الذين برزوا في البطولة، والذين ينتظر منهم المزيد في المستقبل.

ونشر النادي عن نجم نادي الزوراء والمنتخب الوطني علاء عباس بالقول، “استمتع علاء عباس بحق بعام 2019 الذي كان رائعاً له، والذي بدأه بتسجيل هدفه الأول على الإطلاق مع منتخب العراق أمام اليمن خلال دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات”.

واضاف “أخذ اللاعب هذا الأداء على مستوى النادي، وفي أول مباراة له في دوري أبطال آسيا استضافها فريقه في العراق، سجل هدفين خلال الفوز المذهل 5-0 على الوصل أمام أكثر من 27 ألف متفرج في ستاد مدينة كربلاء الرياضية”.