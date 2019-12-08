كاتانيتش يبدي رغبته بالتواجد في بطولة آسيا الأولمبية

شهد يدعم صفوف كتيبته باربعة لاعبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتنيتش، نيته الحضور إلى بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية والتي يشارك فيها منتخبنا والمقرر انطلاقها الشهر المقبل في تايلند، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في بيان لاتحاد الكرة، إن «المدرب السلوفيني كاتنيتش سيتقدم بطلباً رسمي إلى الاتحاد العراقي الأسبوع الحالي من أجل تأمين تواجده في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية من أجل متابعة لاعبي المنتخب في البطولة عن قرب لاختيار الأصلح لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً».

وأضاف كوركيس، أن «المدرب يتوقع بروز عدد من الأسماء في البطولة والتي ستصب بمصلحة المنتخب الوطني وتدعيم صفوفه لاسيما في الاستحقاق المهم الخاص بتصفيات كأس العالم».

يذكر أن قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية وضعت منتخبنا إلى جانب منتخبات «استراليا – تايلند – البحرين» على أن تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

من جانبه، كشف مصدر في المنتخب الاولمبي لكرة القدم، ان المدرب عبد الغني شهد قرر تدعيم صفوفه بأربعة لاعبين.

وقال المصدر ان «شهد استدعى اثنين من لاعبي المنتخب الوطني وهما متوسط الميدان صفاء هادي والمدافع ميثم جبار».وبين ان «اللاعبين الاخرين هما مهاجم النفط محمد داود وارتكاز نادي الجوية محمد علي عبود».وتاتي هذه الإضافات قبيل نهائيات اسيا تحت 23 عام التي تؤهل اربع منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

وفي سياق متصل، اكد مصدر مقرب من بعثة المنتخب الاولمبي، أمس، ان المهاجم مهند علي ميمي يرغب بالانضمام للفريق المشارك في كاس اسيا تحت 23 عاما.

وقال المصدر ان «ميمي ابدى رغبته في اللعب وابلغ الكادر التدريبي بذلك خاصة مع عمره الذي يسمح له بالمشاركة».واضاف ان «الكادر التدريبي بقيادة عبد الغني شهد لامانع لديه بانضمام ميمي لكتيبة الفريق لاسيما وان البطولة الاسيوية مؤهلة لاولمبياد طوكيو».

واشار الى ان «ميمي سيتحرك على ادارة الدحيل القطري بغية الحصول على الموافقة والتواجد في البطولة الاسيوية الاولمبية».

ويفتتح منتخبنا الأولمبي مبارياته في بطولة آسيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكي 2020، بلقاء أستراليا في الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم الثامن من شهر كانون الثاني المقبل، في حين يلاقي في 11 منه وبالتوقيت ذاته نظيره البحريني، ويختتم مبارياته في المجموعة الاولى في الساعة الرابعة والربع من مساء يوم 14 الشهر ذاته بمواجهة المنتخب التايلندي مضيف البطولة.

يشار إلى ان منتخبنا الأولمبي يقوده المدرب عبد الغني شهد ويساعده حيدر نجم وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم، ومهدي كريم مديرا إداريا.