«الأقاليم والمحافظات» تتفقد مديرية الموهبة الرياضية في بسماية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تفقد المعاون الاداري لمدير دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات د ميثم حسين، بناية مديرية الموهبة الرياضية في بسماية.واطلع مع الوفد المرافق الذي ضم الكابتن بسام رؤوف مدير المركز الوطني لكرة القدم وعددا من موظفي الدائرة.

وابدى الوفد اعجابه ببناية المديرية التي تتالف من طابقين وتضم غرف عدة وقاعات لالعاب التايكواندو والمواي تاي والطاولة.

الدكتور ميثم حسين اكد انه سينقل الى مدير داءرة شؤون الاقاليم والمحافظات السيد طالب جابر ما سجله من ملاحظات لكي يتم نقلها الى وزير الشباب والرياضة د احمد رياض، مبينا ان البناية تحتاج الى اثاث واضافة ملاك من الموظفين ،فضلا عن امكان استثمار غرف البناية قي تنمية دور الشباب واقامة الندوات والورش الثقافية والفنية والرعاية العلمية بما يسهم في دعم شباب ورياضيي مجمع بسماية السكني.