أطول أرجوحة ملاهي في العالم: بارتفاع الهرم الأكبر

الصباح الجديد – وكالات:

افتتحت مدينة دبي، أطول أرجوحة ملاهي في العالم بمنتزه بوليوود باركس دبي.

وتقع الأرجوحة أورلاندو ستار فلاير على ارتفاع 460 قدماً، أي 140 متراً، وهو ارتفاع الهرم الأكبر خوفو في الجيزة نفسه، وتتفوق هذه الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار عشرة أقدام فقط.

وقال ميلتون دي سوزا، المدير العام للمدينة الترفيهية الشهيرة، في بيانه الصحافي: “تتكون أرجوحة بوليوود سكاي فلاير من 421 طناً من الفولاذ، واستغرقت عملية بنائها 600 يوم، و120 يوماً آخراً لنصبها”.

وتشمل مناطق الجذب الجديدة الأخرى في المنتزه، والتي تحمل طابعاً بوليوودياً، دولاب هواء بارتفاع 180 قدماً، أي 55 متراً، وأفعوانية مستوحاة من سيارات الأجرة في مومباي، وبرج سقوط حر، ما يجعل الثقافة الهندية نابضة بالحياة.

وقال ديسوزا لشبكة CNN: “قمنا باستغلال الوقت لإنشاء وبناء منطقة جديدة تماماً في الحديقة، نسميها منطقة ميلا، والتي تضم غالبية الألعاب التسع الجديدة في بوليوود باركس دبي”.