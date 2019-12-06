  • السبت , 7 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • رايتس ووتش: قتل المتظاهرين بالعراق مستمر وينبغي التعجيل بانهائه

رايتس ووتش: قتل المتظاهرين بالعراق مستمر وينبغي التعجيل بانهائه

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الأربعاء، أن عمليات قتل المتظاهرين في العراق مازالت مستمرة رغم صدور الأوامر بعدم اطلاق النار.

وقالت المنظمة، في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الثاني الماضي، وينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين”.

ونقل بيان المنظمة عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قولها “ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها”.

ورأت ويتسن أن “التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد العام للقوات العراقية لا يسيطر على قواته”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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