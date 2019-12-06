الصناعة تنظم ورشة عمل حول إعداد وتحديث خطط الوزارة لعام (2020)

الجبوري يشدد علـى تكثيـف الجهـود للارتقـاء بمستـوى العمـل

بغداد _ الصباح الجديد :

أقامـت دائـرة التخطيـط فـي وزارة الصناعـة والمعـادن ورشـة عمـل حـول إعـداد وتحديـث خطط العمـل لعـام (2020) علـى قاعـة التدريـب فـي مقـر المديريـة العامة للتنميـة الصناعيـة بحضور عدد من العاملين في الشركات العامة.

وقال رئيس قسم الدراسات التخطيطية في دائرة التخطيط عماد عليوي ان الهدف من الورشة هو تزويد المشاركين بمعلومات عن أعداد الخطط وكيفية التعامل في تحديد خطط العمل المستقبلية من اجل النهوض بواقع الصناعة العراقية وذلك من خلال الدراسة الشاملة وكيفية التغلب على المعوقات واختيار الادارات الناجحة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات ودقة المعلومات المستعملة في الخطة فضلاً عن وجود المرونة في التعامل مع المتغيرات وقوة القيادة وتمسكها بزمام الامور في التطبيق .

واشار رئيس القسم الى مراحل التخطيط الاستراتيجي التي تقوم بمقتضاها ادارات الشركات بتحديد اتجاه المؤسسة المستقبلي ( رؤيتها المستقبلية ) التي تتمكن من تحقيق اهدافها في ضوء الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية ، مبيناً ان التخطيط الاستراتيجي يمر بعدة مراحل حيث تتضمن المرحلة الاولى تحليل الوضع القائم اما المرحلة الثانية فتتضمن وضع الاجراءات المطلوبة لتعبئة الخطط الاستراتيجية واخيراً المرحلة الثالثة وتتضمن مراجعة وتقييم النتائج الاستراتيجية ومقارنة ما تم تحقيقه بالفعل مع ماتم وضعه .

وأوضح رئيس قسم الدراسات التخطيطية ان الغرض من أعداد خطة العمل هو تحويل الاهداف الى مهام تنفيذية وتحديد اعداد الافراد فضلاً عن تحديد الاطار الزمني لتنفيذها وتطوير مؤشرات قياس الاداء وتحديد دورية المتابعة .

على صعيد متصل تفقـد وزيـر الصناعـة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري عدداً من دوائر وأقسام الوزارة لمتابعـة سير العمل فيها .

وشدد الوزير خلال زيارته الدائرة الادارية والمالية والدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الاعمال والخدمات المقدمة ، مشيراً في ذات الوقت الى أهمية الاسراع في أنجـاز المهام المناطة بدوائر وأقسام مقر الوزارة وتجاوز الروتين لتسيير المعاملات وتسهيل الاجراءات المتبعة ، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين مستوى أدائها والنهوض بواقع شركاتهـا بمـا يعزز دورها في الدفـع بعجلـة التنميـة في البـلاد .

من جهة اخرى وقعت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا استثماريا مع مكتب النجمة البيضاء المدعوم من شركة (OFI) الايطالية لإنشاء وتشغيل بناية البنسلينات على مساحة (3500م2 ) في موقع الشركة.

وكشف مدير عام الشركة الصيدلاني عبدالحميد عبدالرحمن السالم أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكبرى للشركة ويتضمن انشاء بناية جديدة متعددة الطوابق بتصاميم ومواصفات عالمية ومصادقة وزارة الصحة والبيئة العراقية لانتاج مستحضرات البنسلينات الجديدة والتي ستنتج لأول مرة في الشركة وتشمل ( أوغمنتين حبوب – أوغمنتين معلق – أوغمنتين فيال ) بتراكيز مختلفة إضافة إلى مستحضرات الاموكسلين ( كبسول – معلق ) بتراكيب ونكهات متطورة وتعبئة وتغليف يضاهي المنتج الأجنبي.

واشار المدير العام الى الطاقات التي ثبتت في العقد والتي بلغت قيمتها للسنوات الخمس الاولى (19 الى 24) مليار دينار اذ من المؤمل ان يبدأ الإنتاج بـ( ٧٠% ) من الطاقات التصميمة المثبتة في السنة الأولى حتى تصل الى (٩٠% ) عند السنة الخامسة صعودا ، لافتا الى ان قسم السيطرة النوعية في الشركة سيقوم بالاشراف على جميع التفاصيل الخاصة بمواد التعبئة والتغليف والمواد الأوليـة إضافة الى المنتج تام الصنـع ، منوها بأن المستثمر سيتحمل جميع تكاليف المشروع وسيوفر خطوطا إنتاجية كاملة حسب الطاقات التصميمية المثبتة في العقد ومطابقة للمواصفات العالمية الى جانب الزامه بتشغيل (٥٠ ) موظفا من الشركة وتوفير مالايقل عن (٢٠٠ ) فرصة عمل للمواطنين من مدينة سامراء حصرا.