«سرير على الجبهة» لمازن عرفة

صدرت حديثاً عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل رواية جديدة للكاتب السوري مازن عرفة بعنوان «سرير على الجبهة».

وجاء في تقديم الناشر: هو رجل عاديّ، يعيش حياة عاديّة، في بناية لم تعد عاديّة مُذ احتلّها العسكر وحوّلوها موقعاً أمنياً، كما حوّلوا حياته مشاهدَ متتابعةً من مسرحيّة تنتمي إلى الكوميديا السوداء.

في مواجهة التدمير المنهجيّ الذي أثاره وجود هؤلاء في حياته، يستدعي البطل مخزونه من حكايات الجدّات، ينسج تفاصيلها مع الواقع القاسي لعلّها تلطّفه حين يتداخل العالمان. حياة متشظيّة مسكونة بالعسكر والقذائف والهواجس الأمنيّة والحروب، وبالموروث الشعبيّ المنقسم على نفسه عشائرياً وطائفياً.

كالعادة، يحملنا عرفة بأسلوبه الشائق إلى عوالمه السحريّة المتفلّتة. بقدرة مذهلة في بساطتها، يخلق الغرائبيّ في الصورة والحدث، يمزج التراجيديّ بالهزليّ، ويلوّن الواقع القمعيّ بعنفه ودمويّته بمسحة ساخرة وخارقة تتحدّى عبثيّته.