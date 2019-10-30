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المالية النيابية: تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر 210 آلاف وظيفة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
استضافت اللجنة المالية البرلمانية امس الاربعاء رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد لمناقشة تعديل قانون التقاعد.
واكدت اللجنة في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه ان “التعديل الجديد يخفض سن التقاعد الى ٦٠ سنة” .
واضاف البيان انه “يصرف الراتب التقاعدي للموظفين الذين اتموا سن (٤٥) سنة وخدمة تقاعدية لا تقل (١٥) سنة”، مردفا بالقول: “سيوفر القانون ٢١٠ الاف درجة وظيفية”.
وانهى مجلس النواب العراقي اول امس الثلاثاء قراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.
وصوت مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحّد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، وإحالته إلى مجلس النواب .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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